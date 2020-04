Epische Abenteuer, die man in Isolation spielen kann

Es sind schwierige Zeiten und sicher fällt bereits dem einen oder anderen bereits die Decke auf den Kopf, während ihr Maßnahmen ergreift, um euch vor der Pandemie zu schützen. In diesen Zeiten der Selbstisolation hielten wir es für eine gute Idee, eine Reihe von Spielen zu empfehlen, die man hervorragend über einen längeren Zeitraum hinweg spielen kann. Wenn ihr euch mit Abenteuern beschäftigen wollt, die euch sprichwörtlich in sich hineinsaugen, dann werdet ihr nachfolgend ein paar tolle Tipps finden.

Dragon Age: Inquisition - Wir hätten ebenso gut das erste Spiel der Dragon-Age-Reihe in diese Liste einfügen können, aber trotzt einiger Schwächen hat dieses Game 2014 allein aufgrund seines Umfangs viele Abenteurer bewegt. Man könnte argumentieren, dass das hier das letzte große Rollenspiel von Bioware ist und als solches lastet viel Gewicht auf den Schultern des Entwicklungsteams, das derzeit das vierte Kapitel der Serie abwickelt. Wer ein großes, aufgewecktes Fantasy-Abenteuer sucht, der ist mit diesem Titel bestens versorgt.

The Witcher 3: Wild Hunt - Witcher ist vielleicht nicht ganz so aufgeweckt, wie Inquisition, aber ohne Frage eines der besten Action-Rollenspiele aller Zeiten. Egal wie man es betrachtet, das hier ist ein Produkt von außergewöhnlicher Güte. Geralts Fantasy-Abenteuer ist das bestimmende Spiel der aktuellen Konsolengeneration, denn obwohl GTA V zweifellos am meisten Kopien verkaufte und großen kulturellen Einfluss auf diverse Medien ausübte, katapultierte Wild Hunt CD Projekt Red in die Liga der wichtigsten europäischen Studios, weshalb Cyberpunk 2077 nun zu einem der am meisten erwarteten Spiele der letzten Jahre gehört. Kehrt zu The Witcher 3 zurück und stellt sicher, dabei auch die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine zu spielen, wenn ihr mit dem Hauptspiel fertig seid. Sie sind auch für sich allein genommen exzellente Abenteuer, die dem Spiel noch mal satte 30 Stunden hinzufügen und einen zufriedenstellenden Abschluss von Geralts Handlungsbogen finden.

Grand Theft Auto V - Wir haben GTA V ja bereits erwähnt, also lasst uns das gleich aus dem Weg räumen (eine solche Liste wäre ohne diesen Titel nicht vollständig). Wenn ihr die endlose Wiederspielbarkeit von GTA Online berücksichtigt, habt ihr mit der Einzelspielerkampagne von Grand Theft Auto V ein verdammt gutes Paket am Start. Ihr werdet in der offenen Welt von Los Santos anständig unterhalten, denn darin steckt so viel Beschäftigung, dass man sich tagelang mit Leichtigkeit verlieren kann. Es hat seinen Grund, warum wir dieses Spiel zum besten Game des letzten Jahrzehnts gekrönt haben und wenn ihr es noch nie zuvor gespielt haben solltet, holt es wirklich nach oder schaut noch einmal rein.

Fallout 4 - Dass es Fallout in diese Liste schaffen würde, das war uns von Anfang an klar. Wir konnten uns allerdings lange nicht auf den Repräsentanten der Serie einigen. New Vegas hat viel Persönlichkeit, während Teil 3 eine Fülle von Inhalten aufweist. Am Ende haben wir uns jedoch für Fallout 4 entschieden, weil es das modernste Erlebnis der Serie ist. Das Ödland ist ein gefährlicher Ort und ihr könnt es sogar in VR erleben, falls ihr die richtige Ausrüstung dafür habt. Zusammen mit all diesen grundlegenden Elementen und der fesselnden Geschichte ist Fallout 4 ein äußerst spannendes Spiel, das einen langen Zeitraum hinweg trägt.

Mass Effect Trilogy - Wenn ihr alle drei Spiele durchzocken wollt, werdet ihr eine ganze Weile beschäftigt sein, aber nachdem ihr Teil eins beendet habt, werdet ihr ganz sicher direkt weiterspielen wollen. Die Gameplay-Qualität steigert sich mit jedem weiteren Teil dieser ikonischen Sci-Fi-Serie, obwohl die Meinungen bei den erzählten Stories auseinanderdriften. Der erste Ableger ist das schwächste Spiel der drei, aber es werden viele herausragende Themen und Welten aufgebaut, die im zweiten und dritten Kapitel mit erheblich verbesserten Action-Gameplay und starken Entscheidungen aufgegriffen werden. Wer es bis zum epischen Abschluss des dritten Games geschafft hat, der sollte jedoch aufhören - die Reise in die Andromeda-Galaxie spielt einfach nicht in der gleichen Liga, wie Shepards Kampf gegen die Reaper.

Persona 5 - Es gibt nur wenige Spiele, die Persona 5 in Bezug auf reinen Stil in den Schatten stellen können. Dieses tiefgreifende Rollenspiel zeigt uns eine Bande von Highschool-Kids, die gegen Dämonenformen mieser Erwachsener in einem jenseitigen Reich kämpfen. Wie in kaum einem anderen Spiel verbindet Atlus sämtliche Gameplay-Elemente miteinander und lässt das Gesamtwerk dabei so cool und elegant wirken, dass es uns wirklich beeindruckt. Es gibt eine neue Royal-Edition des Spiels, die ebenfalls sehr gut ist, aber das Original ist bereits ein echtes Meisterwerk und ihr könnt jede Edition mit absolutem Vertrauen kaufen.

Red Dead Redemption 2 - Das letzte Jahrzehnt begann mit einem Red Dead Redemption und endete mit einem Nachfolger dieses famosen Open-World-Actionspiels. Der zweite Teil ist ein verdammtes technisches Wunder und es bietet eine der besten und detailliertesten Welten in der gesamten Branche. Dazu gesellen sich eine großartige Geschichte, die wahnsinnig gut erzählt wird, und mehr Schießereien, als ein einzelner Mann überleben kann. Rockstars Wild-West-Epos ist ein unglaubliches Spiel und es lohnt sich, dieses Abenteuer für eine längere Periode zu erkunden. Wie zuvor bei GTAV gibt es auch hier eine Online-Komponente, die dem Paket einen weiteren Mehrwert verleiht.

Wasteland 2 - Wir haben Fallout bereits erwähnt, doch es gibt noch mehr Titel, die Leute in Endzeitstimmung genießen können. Während Bethesda mit Ego- und Third-Person-Perspektiven herumexperimentierte, verfrachtete Inxile seine Spieler auf einen isometrischen Platz. Wasteland 2 liefert rundenbasierte Kämpfe und fokussiertes Gameplay mit großen Entscheidungen und einer stark verzweigten Erzählung, die sich mit erwachsenen Themen befasst. Es steckt voller düsterer Charaktere und beeindruckender Momente, denn die postapokalyptische Umgebung ist grimmig und unverzeihlich. Trotzdem bietet das Spiel mit diesen Elementen immer noch rund hundert Stunden packende Unterhaltung.

Divinity: Original Sin II - Ein weiteres isometrisches Rollenspiel von oberster Güte ist Divinity: Original Sin II. Wie bei Wasteland ist der Kampf zutiefst taktisch und die Spieler müssen zuerst verstehen, welche Ursachen und Wirkungen ihre Aktionen in dieser Welt hervorrufen. Die Interaktion mit der Spielwelt ist wahnsinnig gut eingefangen worden und was sonst noch für Original Sin II spricht, ist die Persönlichkeit der Hauptfiguren und die Kreativität, die den Aufbau dieser weitläufigen Fantasiewelt deutlich macht. Die jüngste Divinity beweist, dass Larian ein Studio auf höchstem Niveau ist, deshalb können wir es kaum abwarten zu sehen, was das Team mit der Baldur's-Gate-Lizenz anstellt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Obwohl es auch bei uns im Studio strittige Meinungen zu diesem Spiel gibt, ist das neueste Abenteuer von Link ohne Frage ein Meisterwerk, das zu jeder Grundausstattung auf der Switch gehört. Mit Link die vier Titanen zu befreien, um die Verheerung Ganondorf im Schloss von Hyrule zu stellen und Frieden über das Land zu bringen, das ist ein Abenteuer, das wir in all unseren Jahren als Spieler kein zweites Mal erleben konnten. Es gibt einige Punkte, über die man geteilter Meinung sein kann, doch Breath of the Wild bietet uns eine der bezauberndsten Fantasiewelten, die man interaktiv erkunden kann. Sie ist gefüllt mit Rätseln und Geheimnissen, liebevollen Charakteren und Aufgaben, die den Entdeckergeist ansprechen. Es wird für immer einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen haben.

Dark Souls - Ebenfalls ein Spiel, das selbstverständlich seinen Platz in dieser Liste verdient. Wir haben eine Reihe von FromSoft-Titeln besprochen, die diesen Platz hätten einnehmen können, aber unsere Wahl traf das erste Dark Souls, weil es das Game ist, das die breitere Aufmerksamkeit der Spielewelt erlangen konnte und FromSoftware als eines der talentiertesten Teams der Welt etablierte. Der erste Eintrag in der Serie wurde nicht nur kürzlich überarbeitet, um die Erfahrung besser an unsere modernen Erwartungen anzupassen, das Abenteuer selbst ist auch nach all diesen Jahren immer noch ebenso bestrafend wie belohnend. Wenn es euch gefällt, könnt ihr direkt zwei weitere Spiele durchspielen. Praise the Sun!

Final Fantasy XV - Hier ist eine weitere Serie, in der man eines von mehreren Spielen auswählen kann. Wir haben uns wieder für den neuesten Eintrag in der Serie entschieden, da es vollgepackt mit Inhalten ist, schick aussieht und ein umfassendes Erlebnis bietet. Natürlich ignorieren wir den Elefanten im Raum, Final Fantasy VII: Remake, in das sich während dieser langen Tage zweifellos viele von uns verlieren. Aber es ist eben nur der erste Teil eines bereits veröffentlichten Spiels und trotz aller Qualitäten unvollständig.

Crusader Kings II - Wir haben über viele Rollenspiele und umfassende Action-Abenteuer geschrieben, aber wir haben uns nicht wirklich mit dem Thema Strategiespiele befasst. Mit einem Spiel wie Civilization VI oder Total War: Three Kingdoms seid ihr bestens über einen längeren Zeitraum hinweg eingebunden, aber wir wollen uns hier insgesamt auf geschichtsträchtige Erlebnisse konzentrieren. Das unterscheidet die beiden eben genannten Titel unserer Meinung nach von Crusader Kings 2, einen der Titanen im Strategiegenre. Paradox hat es geschafft RPG-Elemente einzubauen, die wir als Charakter in dieser Welt für den Aufbau und den Erhalt unserer Dynastie nutzen. Ihr müsst zugegeben eine steile Lernkurve erklimmen, dafür steht die Basisversion von Crusader Kings II kostenlos auf Steam bereit.

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Sollten wir stattdessen lieber Skyrim in diese Liste aufnehmen? Vielleicht. Andererseits sind wir es längst leid, ab und zu darüber zu schreiben. Anstelle von Drachen und Rufen lässt uns das vierte Kernspiel von The Elder Scrolls in die dämonische Dimension von Oblivion schlüpfen. Das bekannte Gameplay der Serie stand bereits damals im Mittelpunkt, obwohl einige Teile des Spiels nicht so gut gealtert sind. Bethesdas Abenteuer der alten Generation ist jedoch noch immer eine bemerkenswerte Leistung, das viel zu bieten hat. Natürlich könnt ihr auch einfach Skyrim spielen, wenn ihr etwas Moderneres wollt. Es ist exzellent, wir werden euch dafür nicht verurteilen.

Fire Emblem: Three Houses - Ein weiteres Strategiespiel mit gerade genug Persönlichkeit, um in diese Sammlung aufgenommen zu werden, ist der neueste Eintrag in der langjährigen Nintendo-exklusiven Serie von Intelligent Systems. Wie der Untertitel "Three Kingdoms" ach so subtil andeutet, gibt es drei verschiedene Fraktionen, mit denen wir das Spiel durchspielen können und in jedem neuen Spieldurchlauf erlebt ihr neue Inhalte. Wenn ihr die solide DLC-Erweiterung miteinbezieht, habt ihr Hunderte Stunden Rollenspielfeinkost, taktische Schlachten, Anime-Charme und die herzzerreißende (optionale) Permadeath-Funktion vor euch.

FIFA 20 - Wenn Fantasie oder Science-Fiction nicht so euer Ding ist, warum dann nicht in den Karrieremodus von FIFA 20 eintauchen? Wenn ihr nach etwas Detaillierterem sucht, ist Football Manager 2020 vielleicht der bessere Tipp, aber das Spiel von EA verfügt ebenfalls über einen starken Managermodus, mit dem ihr euer eigenes Team zu echten Champions machen könnt. Befasst euch mit Transfers und baut einen Kader auf, der sich durch jedes einzelne Match der laufenden Saison beißt, um Ruhm zu erlangen. Da man das quasi unendlich lang machen kann, ist zumindest die Anforderung "langes Spiel" für diese Liste erfüllt. Ach und übrigens, PES ist auch ein gutes Spiel.

Animal Crossing: New Horizons - Animal-Crossing-Fans haben jahrelang auf einen weiteren Serienableger gewartet und New Horizons hat diesbezüglich offensichtlich nicht enttäuscht. Wenn ihr eine entspannte Erfahrung sucht, bei der ihr gemütlich eine eigene Gemeinschaft aufbaut und nebenher kleine Quests abschließt, dann werdet ihr hiermit viel Spaß haben.

Alien: Isolation - Ok, ok, das ist ein Witz. Alien: Isolation zieht sich am Ende etwas, aber es ist auch ein absolutes Monster eines Spiels und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, bleibt noch Zeit, um dieses Versäumnis auszugleichen. Ist letztens auch auf der Switch erschienen - dankt uns später.

Natürlich gibt es noch viele weitere Titel, die man in eine solche Leitfaden packen könnte. Wenn ihr Spiele empfehlen möchtet, teilt sie uns in den Kommentaren mit.