Epic ist einer der "besten Partner" von PUBG Corp.

Letztes Jahr hat PUBG Corp. - die Entwickler des Battle-Royale-Spiels Playerunknown's Battlegrounds - Epic Games verklagt, weil sie ihnen Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen haben. Diese Anschuldigungen sind mittlerweile fallengelassen worden und zumindest laut dem PUBG-Entwickler liege die Sache hinter ihnen. Director Brian Corrigan gibt sich jedenfalls nicht nachtragend:

"Als [PUBG] zum ersten Mal herauskam [...] war die Idee, nur eine Kopie des Spiels zu verkaufen [...] und das war es. Ein Großteil der saisonalen Arbeiten [veränderte] sich mit der Zeit. Die Leute haben die Vorstellung, dass es mit Epic Streitigkeiten oder so etwas gibt, aber sie sind einer unserer besten Partner. Wir sprechen die ganze Zeit mit ihnen", sagte Corrigan zu PCGamesN.

Der Studiochef spricht darüber, dass sein Team von Epic lernen kann, allerdings "funktioniere" das Fortnite-Modell für sie eigenen Aussagen zufolge nicht. Obwohl sich die Bezahlmodelle der beiden Shooter sehr ähneln, versucht er anschließend Unterschiede zwischen den Survivor Pass in PUBG den Battle Pass von Fortnite herauszustellen.

"Wir haben ein intensiveres Wettkampfspiel und [...] ein funktionierendes eSport-Programm, in das wir gerade viel Zeit investieren. Die Art und Weise, wie die Saisons für uns funktionieren, wird sich in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen verändern, aber um ehrlich zu sein haben wir noch nicht wirklich alle Details ausgearbeitet."

"Was ich versuche zu sagen ist [...]: Es nicht so als würden wir die Blaupause dort übernehmen und versuchen, einen besseren Fotokopierer zu bauen. Das ist es nicht. Wenn es Teile gibt, die für uns funktionieren, ist das großartig, denn wir sollten von den besten Lehrern in vielen verschiedenen Spielen lernen, aber unsere Formel ist einzigartig. Das verstehen wir und wir müssen uns immer daran erinnern: Diese PUBG-Formel ist einzigartig, es gibt wirklich nichts Vergleichbares."

Sowohl Fortnite als auch PUBG sind Titanen im Battle-Royale-Genre, die auf Konsolen, PCs und Mobilgeräten veröffentlicht wurden. PUBG ist zuletzt in die vierte Saison gestartet, Fortnite befindet sich in der zehnten Staffel.

