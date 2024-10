Epic Games wird in Fortnite ein "persistentes Disney-Universum" aufbauen, aber mit gewissen Einschränkungen

HQ

Disney ist einer der größten Investoren von Epic Games, da Anfang des Jahres bekannt wurde, dass Disney 1,5 Milliarden Dollar in die Unreal Engine und den Fortnite Maker investiert hat. Im Gegenzug erweckt Epic Games jedes Disney-Universum in Fortnite zum Leben, in Form eines "persistenten Universums".

Im Gespräch mit The Verge auf dem jüngsten Unreal Fest erklärte Saxs Persson, EVP von Epic Games, ein wenig mehr, was genau wir von diesem "Metaverse" erwarten können, das Disney und Epic Games gemeinsam aufbauen.

"Disney möchte einen dauerhaften Ort, an dem alles, was mit Disney zu tun hat, dort sein kann, aber sie wollen Teil eines Ökosystems sein, das wir aufgebaut haben", sagte Persson und erklärte, dass die Spieler ein nahtloses Erlebnis erhalten werden. "Aus der Perspektive der Spieler möchte man in der Lage sein, zwischen einem Fortnite -Erlebnis, einem Disney-Erlebnis oder einem anderen Erlebnis zu wechseln."

"Eine Lego-Minifigur hält keine Waffe": Dieses Disney-Metaverse wird einige Einschränkungen haben

Das klingt sehr nach LEGO Fortnite und anderen Spielen innerhalb von Fortnite, auf die alle über denselben Hub zugegriffen werden kann. LEGO Fortnite Es ist kein Standalone-Spiel, das Sie separat herunterladen können, aber dieses Disney-Ding könnte es sein, wie Persson sagt, dass die Spieler in das Disney-Universum "durch die Disney-Vordertür oder die Fortnite Vordertür" kommen können.

Aber im Inneren verbinden sie sich im Backend mit den gleichen kosmetischen "Schließfächern" und dem gleichen sozialen Graphen, d. h. mit denselben Marvel-, Star Wars- oder sogar Disney-Skins (wie den Incredibles-Skins), die sie all die Jahre veröffentlicht haben.

Es wird jedoch einige Einschränkungen geben: "Einige IPs sind keine Teenager-IPs oder reifen IPs. Sie sind E für alle IPs", sagt Persson. "Nicht jedes Outfit wird alles können. Eine Lego-Minifigur hält keine Waffe."

"Marken sollten in der Lage sein, die Markenrichtlinien in dem Maße durchzusetzen, in dem sie damit einverstanden sind, dass diese Marke mit bestimmten Bewertungen in Verbindung gebracht wird", fügt er hinzu.