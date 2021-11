Epic Games verschenkt nächste Woche Dead by Daylight auf PC

HQ

Die Amerikaner feiern heute Thanksgiving und das scheint auch die Menschen im Epic Games Store inspiriert zu haben. Diese Woche erhalten Nutzer die Jagdsimulation The Hunter: Call of the Wild und die vollgepackte Retrosammlung von Antstream Arcade, die ihr euch kostenlos im Shop der Fortnite-Entwickler abholen könnt, ohne einen Cent zu bezahlen. Wir haben außerdem erfahren, welche Spiele am kommenden Donnerstag ab 17:00 Uhr verteilt werden und das dürfte insbesondere die Mehrspieler-Partys von Dead by Daylight freuen: