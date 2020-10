Epic Games Store bietet Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom: New Lands kostenlos an

Wie in jeder Woche bietet der Epic Games Store in den kommenden Tagen ein paar PC-Spiele an, mit denen ihr euch langsam in Gruselstimmung bringen könnt. Noch bis zum 22. Oktober könnt ihr euch Amnesia: A Machine for Pigs (und Kingdom: New Lands) kostenlos herunterladen, anschließend steht für sieben Tage lang das ebenfalls sehr gruselige Layers of Fear 2 von Bloober Team zum Download bereit. Beides sind Horrorspiele aus der ersten Person, die dank ungewöhnlichem Szenario und soliden Schockmomenten ein gruseliges Halloween-Programm bieten.

