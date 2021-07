Epic Games Store: Benutzerprofile und Wunschlisten sollen verbessert werden

Epic Games plant mehrere Aktualisierungen am Funktionsumfang des Epic-Games-Stores. In Zukunft werdet Nutzerprofile mehr Informationen anzeigen, darunter die vollständige Freundesliste, Erfolge und Details, wie die Anzahl der Spiele in eurer Bibliothek und die Gesamtanzahl der gespielten Stunden.

Das PC-Geschäft wird eine Vorschaufunktion einführen, die durch das Hovern mit der Maus über einem Produkt aktiviert wird. Dadurch erhalten Nutzer Details zu einem bestimmten Spiel oder einer App, ohne dass sie die jeweilige Seite aufrufen müssen. Die angezeigten Informationen umfassen eine kurze Beschreibung, entsprechende Tags und die Möglichkeit, es zu eurer Wunschliste hinzuzufügen.

In absehbarer Zukunft sollen PC-Spieler im Epic Games Store zudem gängige Shop-Filter bekommen, die euch auf zuletzt aktualisierte Artikel oder Produkte weiterleitet, die gerade anderweitig beworben werden.

Quelle: Trello, VG24/7.