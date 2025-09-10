Epic Games stellt die Pläne für die Championship Series 2026Fortnite vor

HQ

Jetzt, da die Saison 2025 für die Fortnite Championship Series in den Büchern steht, stellt sich die große Frage, wie die Saison 2026 aussieht. Epic Games hat bereits einen Überblick darüber gegeben, was uns erwartet, und es sieht so aus, als würde es eine weitere aufregende Reihe von Aktivitäten werden.

Insgesamt wird die kommende Saison ein Duo-Format haben, und was die Art von Events angeht, die wir erwarten können, haben wir erfahren, dass die folgenden vorgestellt werden:



FNCS LAN zur Saisonmitte



LAN der Elite-Serie neu laden



1 Mio. $ Mobile Serie



Rang 2.0



Pro-Am-Rückgabe



LAN kehrt nach Europa zurück



Im Moment wurden noch keine Daten oder genauere Informationen bekannt gegeben, aber das ist zumindest etwas Interessantes, auf das man blicken kann, wenn wir uns dem Jahr 2026 nähern.