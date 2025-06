Epic Games Publishing enthüllt Stop-Motion-Koop-Abenteuer Out of Worlds

Out of Words ist ein neuer Titel von Kong Orange, WiredFly und Epic Games Publishing, der sich in einem aktuellen Trend von Stop-Motion-Spielen fortsetzt. Das Spiel, das heute Abend auf dem Summer Game Fest angekündigt wurde, scheint sich von den jüngsten Koop-Hits inspirieren zu lassen.

Sie folgen zwei jungen Charakteren, die nicht sprechen können, und müssen durch eine fremde Welt reisen, um nach Hause zurückzukehren und ihre Stimmen zurückzugewinnen. Die Mechanik dreht sich darum, dass die Spieler zusammenarbeiten müssen, wie man es erwarten würde.

Schauen Sie sich den kurzen Trailer unten an. Out of Words erscheint 2026 für Xbox Series X/S, PS5 und PC.