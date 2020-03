Epic Games kritisiert Fortnite-Berichte von SuperData

Das auf Videospiele und interaktive Medien spezialisierte Marktforschungsunternehmen SuperData wird im Allgemeinen als eine ziemlich glaubwürdige Quelle angesehen, wenn es um initiale Entwicklungen und neue Trends geht. Wir benutzen die Berichte regelmäßig für Meldungen rund um Einnahmequellen verschiedener Spiele, vor allem im Hinblick auf die Performance verschiedener Live-Service-Titel und mobiler Spiele.

Epic Games fühlt sich dadurch jedoch auf den Schlips getreten, denn sie kritisieren das Unternehmen für den jüngsten Bericht, der Fortnite ihrer Meinung nach falsch darstellt. SuperData schrieb in ihrer Analyse, dass das Spiel seinen niedrigsten Umsatz seit November 2017 erreicht habe - diese Einschätzung stimmt Epic Games nicht zu. In einer Antwort an GamesIndustry wird der Report als "äußerst ungenau" bezeichnet:

"SuperData hat und hatte noch nie Zugriff auf die Fortnite-Umsatzdaten von Epic, und die SuperData-Berichte spiegeln die Leistung von Fortnite nicht genau wider. Wir sind enttäuscht, dass SuperData wiederholt äußerst ungenaue Berichte über Fortnite veröffentlicht hat, die auf einer unserer Meinung nach fragwürdigen Methodik basieren."

SuperData hat wiederum erklärt, dass sie sich absolut sicher sind und an ihrer Meinung festhalten. Wer Recht hat, wissen wir nicht.