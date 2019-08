Epic Games eröffnet neues Studio in Köln

Epic Games hat diese Woche bekanntgegeben, dass sie ein neues Studio in der Millionenstadt Köln eröffnet haben. Geleitet wird das hiesige Team vom Branchenveteran Julian Eggebrecht, der als "Director of Online Technology" Folgendes zum neuen Studio zu sagen hatte:

"Der Kern des Erfolgs von Epic sind hochqualifizierte und leidenschaftliche Mitarbeiter. Deutschland ist eine Nation an der Spitze der Technologie. Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz vor Ort auszubauen, indem wir neu geschaffene Funktionen besetzen und außergewöhnliche Talente einstellen."

Epic Cologne sucht aktuell auf der ganzen Welt nach diesen außergewöhnlichen Menschen und bietet "fast 200" offene Stellen in ihrem neu gegründeten Büro. Der Publisher scheint große Pläne zu verfolgen, denn nur wenige europäische Studios beschäftigen so viele Leute. Was dort konkret entsteht, darüber haben wir noch keine Pläne, aber hoffentlich wird es etwas Spannendes.