Entwickler von My Time at Portia präsentieren buntes Puzzle-Adventure Ever Forward

Pathea Games war verantwortlich für ein tolles Indie-Spiel aus dem letzten Jahr - My Time At Portia. Nach dem Debüt hat uns das Unternehmen letzte Woche gezeigt, woran sie aktuell arbeiten. Das neue Projekt heißt Ever Forward und es ist ein Puzzlespiel. Die junge Frau Maya ist laut den Entwicklern in einer Welt zwischen Realität und Fantasie gefangen, aus der sie einen Ausweg finden muss. Das gelingt ihr aber nur, indem sie ihre Erinnerungen wiederherstellt und die eigenen Ängste überwindet. Unsere Aufgabe wird es sein, ihr auf dieser Reise zu helfen und alle Rätsel zu lösen, die in ihrem Weg auftauchen. Der Start von von Ever Forward ist für Mai geplant, sowohl auf dem PC (Steam), sowie für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One. Es gibt noch nicht viel mehr Informationen, aber wir haben die ersten Assets für euch eingebunden, damit ihr Mayas Welt besser kennenlernt.

