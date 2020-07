Entwickler von L.A. Noire VR arbeiten für Rockstar an Open-World-VR-Titel

Video Games Deluxe, das australische Entwicklerstudio hinter L.A. Noire: The V.R. Case Files verkündet per Linkedin, dass sie für Rockstar erneut an einem VR-Titel arbeiten.

Die Entwickler kündigen an: "Nachdem wir erfolgreich L.A. Noire: The V.R. Case Files fertiggestellt haben, schalten wir einen Gang hoch und entwickeln für Rockstar einen AAA-Open-World-Titel in VR. 2020 markiert das siebte Jahr unserer exklusiven Zusammenarbeit mit Rockstar in Sidney und wir freuen uns riesig, an solch einem bahnbrechenden Projekt zu arbeiten."

Weitere Details sind bislang Mangelware. Ob es sich um einen komplett eigenständigen VR-Titel handelt oder die Adaption eines existierenden Spiels bleibt zunächst Spekulation, da sich der Rest des Beitrags auf die Suche nach Personal konzentriert. Wir bleiben am Ball!