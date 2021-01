Entwickler spielen bereits fleißig Age of Empires IV

You're watching Werben

Zwei Jahre lang hat sich Age of Empires IV nicht blicken lassen, doch im vergangenen Herbst liefen die Kommunikationskanäle des Spiels dann langsam an. Shannon Loftis, der Chef des Entwicklerstudios World's Edge, hat anlässlich des Jahreswechsels noch einmal einen weiten Blick auf den übergeordneten Age-of-Empires-Kosmos geworfen und aktuelle, sowie vergangene Projekte besprochen.

Loftis spricht in seinem kleinen Artikel grob über die Produktion des kommenden Strategiespiels und dass alle Bestandteile langsam zusammenfinden. Nebenbei erwähnt er, dass die Entwicklerteams Age of Empires IV bereits fleißig spielen würden, um Bugs zu identifizieren, Mechaniken auszubalancieren und die allgemeine Spielerfahrung zu polieren. Dass sich der Titel einer spielbaren Form nähert, nehmen wir als gutes Zeichen wahr. Ob das Game noch dieses Jahr in den Regalen stehen wird, kommentierte Loftis allerdings nicht näher.