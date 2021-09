Entwickler Creative Assembly schiebt Total War: Warhammer III um ein Quartal nach hinten

HQ

Creative Assembly hat soeben Total War: Warhammer III verschoben. Die Entwickler mussten einsehen, dass der Titel etwas mehr Zeit benötigt und aus diesem Grund wird der Termin vom groben "2021" auf "Anfang 2022" hinausgezögert. In dieser zusätzlichen Zeit möchte das Studio sicherstellen, dass der Abschluss ihrer Total-War-Saga möglichst kompetent und sauber startet, denn das Team möchte auf dieser Basis in den kommenden Jahren mit kostenpflichtigen DLC-Inhalten aufbauen. Creative Assembly erinnert uns also daran, dass dieser Launch nur "der erste Schritt in Richtung einer neuen Total-War-Ära" sei. Die Spieler dürfen sich auf einiges gefasst machen.