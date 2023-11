Entwickeln Sie Ihr Audioerlebnis mit dem Bowers & Wilkins Px7 S2e weiter

HQ

Im Laufe der Jahre haben wir im Rahmen unserer Quick Look-Serie alle möglichen Arten von Kopfhörern getestet. Wir setzen diese Bemühungen nun fort, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die neueste Anstrengung von Bowers & Wilkins richten, ein Gerät, das die nächste Evolutionsstufe seiner Kopfhörerlösung für Einsteiger sein soll.

Diese als Px7 2Se bekannten Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung nutzen die Erkenntnisse und Verbesserungen des Px8-Geräts und verfügen über eine neu abgestimmte akustische Leistung, um ein verbessertes Audioprofil zu liefern.

Um zu sehen, ob diese Kopfhörer die richtigen für Sie sind, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus einige Gedanken und Meinungen zu dem Gadget teilt.