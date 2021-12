Entspannt euch mit einer Tasse futuristischen Halo-Tee

HQ

Auch wenn es eine recht unhöfliche Geste in Videospielen repräsentiert, so gehören Teabagging und das Halo-Franchise einfach zusammen. Wir sind fast schon verwundert, dass es 20 Jahre gebraucht hat, bis jemand die beiden vereint und als lizenziertes Produkt anbietet. Hier sind sie nun also: Halo-Teebeutel in einer Reihe futuristisch klingender Geschmackssorten, wie Warthog Wild Berry und Pine Needler.

Insgesamt kommt die Auswahl in drei verschiedenen Sorten, jede von ihnen selbstverständlich inspiriert von 343 Industries Videospielreihe. Die drei Sorten sind auf der offiziellen Website für jeweils 30 Dollar erhältlich, doch wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, sind diese aktuell leider ausverkauft. Nachschub ist jedoch bereits unterwegs.

Die Beschreibungen der Website beinhalten jede Menge Anspielungen:

''Die Flut kommt.

Eine pikanter, aromatischer Ansturm von aufregenden Geschmäckern, das jedes fühlende Wesen erfrischt zurücklässt.

Also parkt euren Warthog an einem schattigen Plätzchen, legt euer Energieschwert im Gras nieder und teabagged nach Herzenslust.

Dies ist Teabagging: Evolved.''

Welchen der drei Geschmäcker würdet ihr am liebsten ausprobieren, Warthog Wild Berry, Pine Needler, oder doch lieber Blood Orange Gulch?