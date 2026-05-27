Entdeckt eine Welt voller fortschrittlicher Technologie in World of Tanks: HEAT, ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar

Nachdem der Starttermin erst vor wenigen Tagen bestätigt wurde, hat Entwickler Wargaming nun offiziell sein neuestes Multiplayer-Action-Projekt aus der World of Tanks-Reihe veröffentlicht. Dieser Titel, namens World of Tanks: HEAT, soll im Gegensatz zur eher traditionellen, methodischen und strategischen Kriegsführung der Serie ein schnelleres und eher an Ego-Shooter erinnerndes Gameplay bieten. Hier dreht sich alles darum, die Regeln des Kampfes neu zu definieren und sich in äußerst chaotische Schlachten zu stürzen.

Das Spiel basiert auf einer leistungsstarken neuen Engine, die speziell für World of Tanks: HEAT entwickelt wurde, und bietet ein explosives PvP-Erlebnis, bei dem Spieler in Teams von fünf oder zehn Mitgliedern in einer zielorientierten Umgebung für Chaos sorgen. Mit experimentellen gepanzerten Maschinen, die mit unglaublicher Technologie ausgestattet sind und das Schlachtfeld grundlegend verändern können, geht es darum, die Gegner in Arena-Shooter-ähnlichen Szenarien zu besiegen, in denen das Motto lautet: erst schießen, dann fragen.

Da World of Tanks: HEAT nun für PC (über Wargaming Game Center und Steam), PS5, Xbox Series X/S und GeForce Now erhältlich ist, haben wir ein nützliches Video zusammengestellt, das näher beleuchtet, wodurch sich dieses Spiel von seinen Vorgängern abhebt und was die Startversion alles zu bieten hat, darunter acht Agenten, 15 Panzer, acht Karten und vier Spielmodi.

Schaut euch unbedingt das Video unten mit allen wichtigen Informationen an und verpasst nicht die Gelegenheit, in World of Tanks: HEAT einzusteigen, denn das Spiel ist nun offiziell als Free-to-Play-Titel verfügbar.