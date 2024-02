Enshrouded - Vorabzugang

HQ

Enshrouded befindet sich derzeit im Early Access, und dies basiert auf der Version, für die der Entwickler derzeit Gebühren verlangt. Wir werden natürlich zurückkehren, wenn das Spiel den Early Access mit einem aktualisierten Urteil verlässt.

Fast jedes Jahr gibt es ein neues Spiel im Survival-Genre, das Steam-Nutzer im Sturm erobert. Ich erinnere mich an Spiele wie Green Hell, Valheim und Conan Exiles, um nur einige zu nennen. Der neueste Neuzugang ist Palword, aber Enshrouded ist auch auf den Plan getreten und die Leute haben es mit offenen Armen empfangen, also habe ich mich auf die Suche nach Abenteuern in einer kaputten Welt gemacht, in der das Überleben genauso wichtig ist wie der Ehrgeiz. Enshrouded wird von Keen Games entwickelt und kann auf Steam gespielt werden. es wird später für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Das erste, was dir auffällt, wenn du das Spiel startest, ist, dass der Stil sehr einfach, aber sauber ist. Du erstellst deinen Charakter, der überleben muss, und dann wirst du in die wunderschöne Welt von Gluttal geworfen. Die Welt wurde nach Kriegen zerstört, um die Menschen mit einem magischen Elixier zu versorgen, das ihnen Macht und Stärke verlieh. Für den Trank gruben sie zu tief in der Erde, aber am Ende setzten sie einen blauen Nebel frei, der begann, die Welt zu erobern. Als Reaktion darauf wurde "The Flameborn" erschaffen, zu dem man wird, wenn man aufwacht. Es ist alles ziemlich FromSoftware-inspiriert, impliziert und untererzählt. Wenn du den Erzählstil bevorzugst, wirst du das lieben.

Nach all dem musst du aufbauen und nach bestem Wissen und Gewissen überleben und die tragische Geschichte und den Untergang von Embervale untersuchen. An verschiedenen Stellen finden Sie Texte, die die Geschichte der Welt erzählen und sich insbesondere darauf konzentrieren, was die Menschheit getan hat, um dem magischen Nebel zu entgehen, in dem Sie nicht zu lange bleiben können. Es ist eine tröpfchenweise Geschichtenerzählung, und die Tropfen können selten sein, je nachdem, wie abenteuerlustig du bist.

Enshrouded hat sich nicht nur von FromSoftware inspirieren lassen, sondern auch stark von Links neuestem Abenteuer inspiriert, und das sieht man sowohl an der Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, als auch an der Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist. Für mich fühlt es sich an wie Zelda, mit viel Überleben, aber dazu später mehr. Enshrouded hat zwei Aspekte: Der erste ist das Bauen und Überleben, der zweite ist die Erkundung und der Kampf. Schauen wir uns zuerst den Überlebensteil an.

Wie bei vielen anderen Survival-Spielen musst du auch in Enshrouded viel bauen, viel abbauen und generell in einer Welt überleben, die leer und unversöhnlich erscheint. Embervale steht im Einklang mit ähnlichen Spielen des Genres, und in erster Linie musst du Ressourcen sammeln, Mineralien abbauen und Nahrung beschaffen. Hier gibt es nichts Originelles. Wenn Sie ähnliche Spiele gespielt haben, werden Sie sich hier wie zu Hause fühlen. Du baust um eine Flamme herum, die du aufrüsten kannst, um Vorteile zu erhalten, wie z.B. mehr Platz zum Bauen und die Möglichkeit, länger im blauen Nebel zu bleiben.

Du musst Häuser, Betten und Werkzeuge bauen, damit du schneller Ressourcen sammeln kannst, und so weiter. Es funktioniert, versteht mich nicht falsch, aber es ist auch nicht sehr originell. Das Spiel versucht, einem beizubringen, wie alles funktioniert, aber es gibt Lücken in der Lernkurve, die während meiner Zeit mit dem Spiel zu Frustration geführt haben. Du musst zum Beispiel Handwerker finden, die Pläne für neue Geräte haben, und du musst zuerst einen Schmied finden. Das Spiel fordert dich dann auf, eine Schmiede für ihn zu bauen, vergisst aber zu sagen, dass du um ihn herum bauen oder ihn bewegen musst, sonst steht er einfach da und wenn er nicht geschützt ist, zählt dein Gebäude nicht als Schmiede. Ich habe viel zu lange gebraucht, um das zu erraten, und ich denke, die Entwickler hätten in ihrer Beschreibung der Aufgabe präziser sein können. Diese Beschreibungslosigkeit habe ich mehrfach erlebt, was mich geärgert hat. Das Bauen selbst ist auch etwas unintuitiv. Man muss alles aus dem Blickwinkel seines Charakters bauen, und wenn man ein Haus baut, muss man Gerüste und dergleichen bauen, um Wände und Dächer so zu platzieren, wie man es will, und das hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es in Zukunft einfacher wird.

Sobald du viel gebaut hast, Waffen und Ausrüstung hast, musst du rausgehen und entdecken. Du hast nicht wirklich eine Wahl, denn die Profis, die du brauchst, müssen in der offenen Welt gefunden werden. Das Gleiche gilt für seltenere Rohstoffe. Anfangs dauert es lange, sich fortzubewegen, da man große Entfernungen zurücklegen muss, aber sehr früh im Spiel erhält man Zugang zu einem "Gleiter" und einem Haken, der einen auf bestimmte Vorsprünge ziehen kann. Es wurde wieder von Zelda geklaut und funktioniert nicht so gut wie in der Zelda-Reihe. Ich schwebte mehrmals, wo ich nicht sollte, und der Haken tat nicht das, was ich wollte. Das ist vor allem deshalb ein Problem, da man nicht lange im blauen Nebel bleiben kann, ohne zu sterben, also will man schleunigst raus, wenn nur noch eine Minute übrig ist, sonst endet es tragisch für den Charakter. Enshrouded ist im Early Access, klar, aber solche Dinge müssen in Ordnung sein. Im Großen und Ganzen funktioniert es jedoch gut, und es gibt definitiv das, was man als "gute Knochen" bezeichnen würde. Aber das Fleisch, das du auf diesen guten Knochen findest, ist zu ungleichmäßig verteilt, so wie es jetzt ist.

Und wenn wir schon dabei sind, das Kampfsystem ist auch von Zelda, und man hat Ausdauer, wie in diesem Spiel, sowohl wenn man schwebt als auch wenn man kämpft. Diese Ausdauer ist hinderlich, da man am Anfang nicht viel davon hat und daher oft getötet wird, da man nichts anderes tun kann, als wegzulaufen, wenn sie leer ist. Und du willst nicht getötet werden, da du einen langen Weg zurücklegen musst, um deine Sachen zurückzubekommen, besonders am Anfang. Glücklicherweise behältst du deine Ausrüstung und Waffen, wenn du stirbst. Das Kampfsystem ist eine Art "Zelda-light" und man kann anfangs nicht viele Dinge tun. Du kannst im Laufe des Spiels Fähigkeiten freischalten, aber es dauert sehr lange, um aufzusteigen, um die Spitze des Fähigkeitsbaums zu erreichen. Wenn Sie also ein ungeduldiger Spieler sind, ist Enshrouded nicht optimal.

Enshrouded verdient jedoch ein gewisses Lob, denn die Welt ist wunderschön und atmosphärisch, und man merkt, dass alles handgemacht ist. Der Sonnenaufgang über einer der vielen Ruinen, die du erkundest, ist magisch, und die Musik ist bombastisch und grandios, wenn sie da ist. Darüber hinaus findest du Waffen, die von normal bis legendär variieren, wie in verschiedenen Rollenspielen. Das bedeutet, dass du coole Waffen bekommen kannst, ohne stundenlang Silber sammeln zu müssen, was super cool ist und eine weitere Sache, von der sich Keen Games inspirieren ließ. Die einzige Originalität in diesem Spiel ist die Art und Weise, wie die Designs anderer Spiele übernommen und zu einem neuen Ganzen zusammengefügt werden, das für Fans von Rollen- und Überlebensspielen sehr erkennbar sein wird.

Enshrouded ist ein okayes Survival-Spiel, das mehr Zeit im Ofen braucht. Es lehnt sich stark an andere bessere Spiele an und versucht, ein neues, aufregendes Ganzes zu schaffen. Es gelingt einfach nicht ganz, aber es gibt Potenzial, also freue ich mich darauf, zu sehen, was Keen Games in den nächsten Monaten mit Enshrouded macht, denn sonst denke ich, dass seine Popularität schnell nachlassen wird, wenn die Leute auf die schwerfälligeren Spieldesign-Entscheidungen stoßen, die einfach noch nicht ganz da sind, wo sie sein müssen.