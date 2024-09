HQ

Eine der größten Modeerscheinungen in der Spielewelt in den letzten Jahren war ohne Zweifel der Action-RPG-Trend. Ich gebe FromSoftware die Schuld für diese wachsende Bewegung, bei der es sich so anfühlt, als müsste jeder Titel dem gleichen Stil von brutalen und gnadenlosen Kämpfen und schlechter Erzählstruktur und -aufbau entsprechen. Ja, du kannst vielleicht daraus schließen, dass ich kein großer Fan dieser Art von Videospielen bin, also fragst du dich wahrscheinlich, warum ich mich entschieden habe, meine Aufmerksamkeit auf Jyamma Games ' Enotria: The Last Song zu richten.

Einfach ausgedrückt, liegt es daran, dass sich dieses Spiel tatsächlich von einigen der anderen abhebt, die wir in diesem Genre gesehen haben. Es spielt nicht in einer düster-düsteren Welt voller Abscheulichkeiten und Albträume. Es ist ein Projekt, das in das fantastische Reich der italienischen Folklore und Mythen eintaucht, und ja, das bedeutet, dass wir eine Geschichte auspacken können, die uns durch atemberaubende, sonnenverwöhnte mediterrane Landschaften führt, um sie mit Feinden und Bossen zu bewerfen, die dich dazu bringen werden, deinen Controller aus dem Fenster zu werfen, nachdem sie dich zum x-ten Mal getötet haben. Es ist ein ARPG, und das bedeutet, dass es Laster hat, die so ziemlich jeden Titel in diesem Subgenre plagen (nicht, dass die FromSoftware-Fanatiker das zugeben würden), es ist AA, was im Grunde bestätigt, dass es ein bisschen Ruckeln gibt, wie man es von einem Projekt dieser Ambition und Größenordnung erwarten würde, aber es fühlt sich auch ziemlich einzigartig und frisch an. auf eine Art und Weise, wie es Spiders ' Steelrising getan haben, als es letztes Jahr debütierte.

Also, die Prämisse. InEnotria: The Last Song schlüpfen die Spieler in die Rolle des Maskless One, eines Wesens, das die Aufgabe hat, die Welt zu erkunden und die verschiedenen mächtigen Authors zu töten, die ihre immensen magischen Fähigkeiten genutzt haben, um das gesamte Land in ein ewiges Spiel zu locken, das als Canovaccio bekannt ist. Was bedeutet das für jeden, der ARPG nicht spricht? Du schlüpfst in die Rolle eines namenlosen Charakters und bewegst dich durch ein weitläufiges, größtenteils lineares Land, kämpfst gegen normale Feinde und ruhst dich an Lagerfeuer-ähnlichen Checkpoints aus, um dich auf einer Reise von Angesicht zu Angesicht mit tödlichen Bossen zu treffen, um sie ein oder zwei Pflöcke niederzuschlagen. Wenn du Dark Souls, Bloodborne, Steelrising, Lies of P, Remnant, Star Wars Jedi, Nioh, Lords of the Fallen oder in der Nähe eines anderen Soulslike-Titels gespielt hast, wirst du sofort mit Enotria vertraut sein und wissen, was es auf den Tisch bringen will.

Im Laufe der Geschichte sammelst du eine Währung, die einem Äquivalent von Souls entspricht und mit der du die Kernattribute deines Charakters verbessern kannst, sei es Gesundheit, Angriffskraft, Elementarkraft, Ausdauer oder stattdessen deine erworbenen Masks (die effektiv Möglichkeiten sind, deine Klasse zu wechseln) oder Waffen. Wenn du stirbst, bleibt der Rest dieser Währung, die du noch bei dir hast, auf deinem verstümmelten Leichnam zurück, was bedeutet, dass du zu ihm zurückkehren und ihn zurückgewinnen musst, bevor du erneut getötet wirst und ihn für immer verlierst. Du reist durch eine Welt, die einer reichen italienischen Küstenstadt ähneln könnte, oder stattdessen einer verdrehten, überwucherten Kapelle, um nur zwei Beispiele zu nennen. Du wirst in Kämpfe verwickelt, bei denen es hauptsächlich darum geht, perfekt getimte und unglaublich enge Paraden und Ausweichmanöver zu verwenden, bis du eine Lücke siehst, um einen Gegenschlag zu starten, bevor du den Vorgang immer wieder wiederholst. Und obendrein sammelst du Gegenstände und Verbrauchsgegenstände mit absurden Namen, die dir das Spiel nicht ein einziges Mal wirklich erklärt. Also, ja, Enotria: The Last Song hat absolut die gleichen Probleme und Frustrationen, die mich oft dazu bringen, das ARPG- und Soulslike-Genre als Ganzes zu meiden.

Aber gleichzeitig hat dieses Spiel einige Momente, die wirklich herausstechen. Das Leveldesign ist absolut exzellent und die Art und Weise, wie Jyamma Lichtstrahlen und architektonische Strukturen eingesetzt hat, bedeutet, dass es häufig Gelegenheiten geben wird, bei denen man einfach nur innehält und die Umgebung auf sich wirken lässt. Das Gegnerdesign ist abwechslungsreich und hält dich ständig auf Trab, wobei sich die meisten regulären Bedrohungen tatsächlich überwindbar und besiegbar anfühlen. Das Ausrüstungs- und Anpassungssystem fühlt sich recht intuitiv und leicht zu erlernen und zu verstehen an - sicher, es ist starr und fühlt sich an, als ob es ihm ein gewisses Maß an Biegsamkeit fehlt, aber es bringt mich nicht dazu, mit dem Kopf gegen eine Wand zu rennen, um seine Macken herauszufinden. Oh, und es gibt eine Geschichte im Herzen dieses Spiels, die dich unterhält und in ihren Bann zieht. In traditioneller Soulslike-Manier geht sie oft verloren und gerät manchmal in Vergessenheit, aber wenn man ihr Zeit gibt, sich abzuheben und zu glänzen, tut sie dies oft mit Bravour.

Ein Lob gebührt auf jeden Fall Jyamma Games für ihre sehr ehrgeizigen Bemühungen mit diesem Spiel. Es hat grandiose und beeindruckende Momente, und wegen dieser möchte ich immer wieder zu einem Genre zurückkehren, das ich so schwer zu lieben finde. Es gibt drei einzigartige Themenregionen, die es zu erkunden gilt, Hunderte von Feinden, die es zu bekämpfen gilt, Dutzende von Hauptbossen und eine Auswahl an brutalen optionalen Bossen, es gibt kleinere Dungeons, die in den Ecken und Winkeln des Hauptpfads versteckt sind, und all das bedeutet, dass das, was wie ein ziemlich enges Erlebnis aussieht, tatsächlich eines ist, das Sie Dutzende und Aberdutzende von Stunden unterhalten wird. Also, Ehre, wem Ehre gebührt.

Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es etablierte Soulslike-Projekte gibt, die wir als Maßstab betrachten können, um sie zu messen und zu vergleichen, und wenn man anfängt, das zu tun, beginnt Enotria: The Last Song ins Wanken zu geraten. Die Waffenvielfalt und die Kämpfe sind nicht kompliziert, die Welt ist zwar hübsch anzusehen, aber es fehlt das gleiche Maß an Wunder und Geheimniskrämerei, das wir in anderen Alternativen finden, die Bosse hauen einen nicht auf die gleiche Weise um, wie wir es anderswo gesehen haben. Und ja, da ist der Ruck. Es gibt das Feststecken in Teilen der Umgebung, während man sich in einem hitzigen Kampf befindet, es gibt die Kamera, die sich im Grunde verformt, wenn sie gegen die Levelgrenze gedrückt wird, es gibt das schlechte Feedback, das dich nie warnt, dass der zufällige Feind, den du am Ende eines Korridors gefunden hast, vieeel stärker ist als du, etwas, das du erst merkst, wenn er dich einmal trifft und dich in ein frühes Grab schickt. Es gibt eine Handvoll Dinge, die Enotria: The Last Song wirklich, wirklich gut macht, aber auch so viele, mit denen es das Ziel verfehlt, und aus diesen Gründen finde ich dieses Spiel ein bisschen gemischt.

Wenn du auf der Suche nach einem herausfordernden Soulslike bist, das das traditionelle dunkle und verdrehte Umgebungsdesign gegen etwas Fröhlicheres und Sonnigeres eintauscht, dann ist Enotria: The Last Song definitiv einen Blick wert. Aber wenn es ein strafferes und komplizierteres Gameplay gibt, gepaart mit weniger frustrierenden Macken, dann gibt es bessere Alternativen von etablierteren Spielern in diesem Bereich.