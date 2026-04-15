England besiegt Spanien und macht einen großen Schritt in Richtung WM-Qualifikation 2027
Ergebnisse der Qualifikation zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027 am Dienstag.
England machte in der Qualifikation zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027 einen großen Schritt nach vorne, indem sie ihre Gruppenrivalen Spanien im Wembley-Stadion mit 1:0 besiegten, nach einem einzigen Tor von Lauren Hemp in der dritten Minute. Es war eine Wiederholung des WM-Finales 2023, und Spanien schafft es weiterhin nicht, England auf englischem Boden zu schlagen, trotz mehrerer Versuche von Alexia Putellas, Vicky López und Mariona Caldentey.
Das Spiel war Teil der Gruppenphase der Qualifikation zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Europa, Spieltag 3 von 4 (der vierte Spieltag findet am Samstag, den 18. April statt, die letzten beiden Spieltage im Juni).
England und Spanien gehören zur Gruppe A3, und der Sieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Der Rest wird zusammen mit den drei besten Teams der vier Gruppen der League B (die ebenfalls um den Aufstieg in die UEFA Nations League A spielen) sowie dem besten Team und einigen Vizemeistern in den sechs Gruppen der League C in die Play-offs gehen.
Nun führt England Gruppe A3 mit drei Siegen an, Spanien ist mit zwei Siegen und einer Niederlage Zweiter. Deutschland, die Niederlande und Dänemark sind die einzigen weiteren Gruppenführer der League A, die ersten, die sich für die Weltmeisterschaft 2027 qualifizieren würden, aber wir sind erst auf halbem Weg in der Gruppenphase...
Qualifikation zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027: Spieltag 3/6 am 14. April
Gruppe A1
- Serbien 0-6 Italien
- Schweden 1-2 Dänemark
Gruppe A2
- Polen 2-3 Republik Irland
- Niederlande 2-1 Frankreich
Gruppe A3
- England 1-0 Spanien
- Island 1:0 Ukraine
Gruppe A4
- Norwegen 5:0 Slowenien
- Deutschland 5:1 Österreich
Gruppe B1
- Tschechien 5-0 Montenegro
- Wales 4:0 Albanien
Gruppe B2
- Schweiz 3-1 Türkei
- Nordirland 4-0 Malta
Gruppe B3
- Finnland 4-2 Slowakei
- Lettland 0-3 Portugal
Gruppe B4
- Israel 6-0 Luxemburg
- Schottland 1-1 Belgien
Gruppe C1
- Estland 2-1 Liechtenstein
- Litauen 2:0 Bosnien und Herzegowina
Gruppe C2
- Bulgarien 1-3 Kosovo
- Gibraltar 0-1 Kroatien
Gruppe C3
- Nordmazedonien 0-5 Ungarn
- Andorra 1-3 Aserbaidschan
Gruppe C4
- Färöer-Inseln 2-3 Griechenland
Gruppe C5
- Moldawien 0-0 Zypern
Gruppe C6
- Armenien 0-3 Belarus