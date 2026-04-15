England besiegt Spanien und macht einen großen Schritt in Richtung WM-Qualifikation 2027

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England machte in der Qualifikation zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027 einen großen Schritt nach vorne, indem sie ihre Gruppenrivalen Spanien im Wembley-Stadion mit 1:0 besiegten, nach einem einzigen Tor von Lauren Hemp in der dritten Minute. Es war eine Wiederholung des WM-Finales 2023, und Spanien schafft es weiterhin nicht, England auf englischem Boden zu schlagen, trotz mehrerer Versuche von Alexia Putellas, Vicky López und Mariona Caldentey.

Das Spiel war Teil der Gruppenphase der Qualifikation zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Europa, Spieltag 3 von 4 (der vierte Spieltag findet am Samstag, den 18. April statt, die letzten beiden Spieltage im Juni).

England und Spanien gehören zur Gruppe A3, und der Sieger qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Der Rest wird zusammen mit den drei besten Teams der vier Gruppen der League B (die ebenfalls um den Aufstieg in die UEFA Nations League A spielen) sowie dem besten Team und einigen Vizemeistern in den sechs Gruppen der League C in die Play-offs gehen.

Nun führt England Gruppe A3 mit drei Siegen an, Spanien ist mit zwei Siegen und einer Niederlage Zweiter. Deutschland, die Niederlande und Dänemark sind die einzigen weiteren Gruppenführer der League A, die ersten, die sich für die Weltmeisterschaft 2027 qualifizieren würden, aber wir sind erst auf halbem Weg in der Gruppenphase...

Qualifikation zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027: Spieltag 3/6 am 14. April

Gruppe A1



Serbien 0-6 Italien



Schweden 1-2 Dänemark



Gruppe A2



Polen 2-3 Republik Irland



Niederlande 2-1 Frankreich



Gruppe A3



England 1-0 Spanien



Island 1:0 Ukraine



Gruppe A4



Norwegen 5:0 Slowenien



Deutschland 5:1 Österreich



Gruppe B1



Tschechien 5-0 Montenegro



Wales 4:0 Albanien



Gruppe B2



Schweiz 3-1 Türkei



Nordirland 4-0 Malta



Gruppe B3



Finnland 4-2 Slowakei



Lettland 0-3 Portugal



Gruppe B4



Israel 6-0 Luxemburg



Schottland 1-1 Belgien



Gruppe C1



Estland 2-1 Liechtenstein



Litauen 2:0 Bosnien und Herzegowina



Gruppe C2



Bulgarien 1-3 Kosovo



Gibraltar 0-1 Kroatien



Gruppe C3



Nordmazedonien 0-5 Ungarn



Andorra 1-3 Aserbaidschan



Gruppe C4



Färöer-Inseln 2-3 Griechenland



Gruppe C5



Moldawien 0-0 Zypern



Gruppe C6



Armenien 0-3 Belarus

