Endnight Games enthüllt Sons of the Forest in erstem Video

The Forest ist 2018 offiziell gestartet und konnte viele Survival-Fans mit seiner ungewöhnlichen Welt von sich einnehmen. Auf den Game Awards haben Endnight Games letzte Woche eine Art Fortsetzung vorgestellt, die einer sehr ähnlichen Prämisse folgt. In Sons of the Forest landen wir als Überlebender eines Flugzeugabsturzes erneut in einem tödlichen Wald, der von unheilvollen Monstern bevölkert wird, gegen die wir uns wehren müssen. Ansonsten ist über dieses Spiel bislang nur sehr wenig bekannt, wir müssen uns also auf nächstes Jahr und neue Ankündigungen gedulden. Was sagt ihr generell zur Prämisse des Survival-Spiels?

You watching Werben