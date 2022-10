Endling: Extinction is Forever kommt für PS5 und Xbox Series S/X im November

HQ

Eines der tragischsten Spiele, die wir seit sehr, sehr langer Zeit gespielt haben, ist das Abenteuer Endling: Extinction is Forever des in Barcelona ansässigen Entwicklers Herobeat Studios. Der Name sagt so ziemlich alles, und die Synopsis zieht uns wirklich ans Herz:

"Heute sind mehr als 28.000 Tierarten auf unserem Planeten vom Aussterben bedroht. Tausende Arten - Nashörner, Löwen, Tiger, Robben und Bären - sind durch Umweltverschmutzung, illegale Wilderei, Kriege und den immer größeren Verlust ihrer natürlichen Lebensräume gefährdet.

Endling: Extinction is Forever ist bereits für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erhältlich, aber Herobeat Studios und der Publisher HandyGames haben zuvor gesagt, dass es auch für Android, iOS, PlayStation 5 und Xbox Series S / X veröffentlicht wird - und jetzt ist es fast Zeit für die letzten beiden (mit kostenlosen Upgrades, wenn Sie das Spiel für PlayStation 4 oder Xbox One besitzen).

Dieses ebenso tragische wie schöne Spiel erscheint am 3. November für PlayStation 5 und Xbox Series S/X und verspricht 4K-Grafik und 60 fps. Wir denken, dass Sie sich unsere Rezension dieses Abenteuers sowie den Trailer und die Screenshots unten ansehen sollten, da dies ein Beweis dafür ist, dass Spiele wichtig sind und definitiv auch Kunst.