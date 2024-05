HQ

Als ich für die Nintendo Switch in die blauen Gewässer von Endless Ocean Luminous eintauchte, wusste ich mehr oder weniger, was mich erwartet, und das ist das allererste, was jeder, der sich auch nur ansatzweise für den entspannenden U-Boot-Erkundungstitel interessiert, im Hinterkopf behalten sollte. In meinem Fall habe ich das Original von 2007 auf der Wii gespielt (und gesehen, wie meine eigene Mutter es vollständig durchgespielt hat), das, indem es sich auf die lässige Natur der Plattform und ihrer Steuerung verließ, schließlich zu einem Millionenseller wurde.

Ich sage das, weil man sofort enttäuscht sein wird, wenn man von Inhalten oder, ähem, Tiefe erwartet, die einige der klaren Einschränkungen des Spiels ausgleichen. Und da hilft es auch nicht, dass die ersten paar Stunden sehr, sehr schwach sind.

Die veraltete Benutzeroberfläche, die versucht, an die Wii's zu erinnern, die verwirrenden HUD-Elemente, die hässliche Landschaft, die puppenartigen Charaktermodelle oder die Sprachausgabe, die, obwohl ich verstehe, versucht, eine KI zu imitieren, lässt mich fragen, ob es sich nur um eine schlechte/billige VA oder eine schlechte/billige KI handelt. All das, zusammen mit einem extrem langsamen, unbeholfenen und unregelmäßigen Tutorial (anstatt es fließen zu lassen), hat mich fast dazu gebracht, das Spiel aufzugeben.

Es lief nicht reibungslos, aber ich machte weiter, da ich Meereslebewesen und Unterwassergeheimnisse liebe. Ich bin kein Experte, nur neugierig, und ich kann zur Abwechslung mal eine entspannende, ungezwungene Erfahrung genießen (dies ist keine Simulation, in der man sich zum Beispiel um Sauerstoff sorgen muss, und man wird weder die Herausforderung noch die Gefahr finden, die es in Subnautica oder Sea of Thieves gibt). Und wenn man nach dem katastrophalen Start noch etwas mehr Zeit in Luminous investiert, beginnt sich ein Teil von Arikas Expertise zu zeigen.

Es geht vor allem um die Tiere. Während die Meereslandschaft (sowohl Geometrie als auch Texturen) verschwommen und detailarm aussieht, sehen Fische, Weichtiere, Krustentiere, Säugetiere und mehr wunderschön aus und fühlen sich lebendig an. Den größten Teil des Vergnügens, das Sie daraus ziehen werden, erhalten Sie, indem Sie einfach nur beobachten, wie das Meeresleben seinen Tag in seinem eigenen Ökosystem verbringt, alle 500+ Arten entdeckt und Fotos sowohl für Ihr eigenes Fotoalbum als auch für die Screenshot-Sammlung Ihrer Switch macht, um sie dann auf sozialen Plattformen zu teilen.

Ich liebe auch die Tatsache, dass sie noch einen Schritt weiter gehen, indem sie einen Haufen ausgestorbener Arten hinzufügen (mein Vater wird ausflippen, wenn ich ihm die Gegend zeige, in der ich Ammoniten und dergleichen gefunden habe) und sogar einen Hauch von Mythologie.

Die Karte, die du erkundest, ist an sich nicht umfangreich, aber auch wenn sie sich manchmal wie ein erweitertes Schwimmbad anfühlt, ist die Größe genau richtig für das Tauchen ohne Fahrzeuge. Das Innovativste an diesem Spiel ist, dass es eine prozedurale Generierung einführt, so dass jeder Tauchgang anders sein wird. Ich würde sagen, dass dies nur Sinn macht, wenn man eine bestimmte Karte wie seine Westentasche kennt, da es die Vorstellung von bekannten Orten und Ecken, die es noch zu erkunden gilt, ruiniert, wenn man jedes Mal einen neuen Tauchgang generiert.

Die andere wichtige Neuerung ist die Möglichkeit, einen einzelnen Tauchgang mit 29 anderen Spielern zu teilen. Ich konnte diese neue Funktion während des Review-Prozesses nicht ausprobieren, aber ich kann sagen, dass die Notwendigkeit, 6-stellige Gruppentauch-IDs auszutauschen, um andere zu erstellen oder ihnen beizutreten, bereits stark von dem ablenkt, was wiederum ein reibungsloses Erlebnis sein sollte. Ironischerweise ist es eines dieser Dinge, die sich immer noch alt und aus der Wii-Ära anfühlen.

Allerdings, und auch wenn der Story-Modus nicht gerade fesselnd ist, obwohl er sich um nekrotisierte Korallen und uralte magische Tische dreht, bin ich noch eine ganze Weile getaucht. Es hat etwas Entspannendes und doch Erhebendes, die Karte zu durchkämmen, Dinge zu sammeln und neue Arten zu scannen. Ich habe einige Probleme mit dem Farbcode für das Scansystem und dem Wissen, welches gewöhnliche oder seltene Exemplar zuvor gescannt wurde (das titelgebende Luminous bezieht sich auf das Licht, das jeder Fisch zu Ihrem Zweck hinzufügt), und ich vermisse auch die einhändige, zeiger-/bewegungsbasierte Steuerung, die das Original so zugänglich gemacht hat, die hier perfekt hätte implementiert werden können. Aber ich schwamm weiter, einige Male zusammen mit diesen erstaunlichen Kreaturen.

Also ja, die Erkundung des Veiled Sea fühlt sich stellenweise so archaisch an wie einige der Relikte, die man in seinem Sand vergraben findet (dann findet man nicht die dritte Gießkanne in Folge), und ich habe nicht das Gefühl, dass die "modernen" Ergänzungen der ursprünglichen Formel so viel Spannung verleihen. Ich denke, die Systeme könnten viel besser abgestimmt sein, ein ausgefeilteres Storytelling könnte die Erkundung verbessern, und es gibt einen gewissen Widerspruch zwischen der Grafik, die nicht die Wirkung hat, die man im Jahr 2024 erwarten wird, und der Steuerung, die sich nicht so natürlich anfühlt wie im Jahr 2007. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn Sie Meereslebewesen lieben oder sehr neugierig darauf sind, und wenn Sie auf der Suche nach einem lockeren Wassererkundungserlebnis sind (ich denke, es fehlt an Aufregung, um als Abenteuer bezeichnet zu werden), funktioniert dies wie eine entspannende, gelegentlich faszinierende interaktive Dokumentation, die Ihren eigenen Geist und Körper vor dem Schlafengehen beruhigen wird.