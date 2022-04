Ende Mai tuckert Snowrunner über PS5 und Xbox Series

HQ

Saber Interactive und Focus Home Entertainment werden Snowrunner am 31. Mai auf Xbox Series und Playstation 5 veröffentlichen. Wer die Schwerlasttransportsimulation bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, erhält die technologischen Current-Gen-Aktualisierungen ohne zusätzliche Kosten. Dazu gehören Assets in 4K-Auflösung und die Möglichkeit, das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde abzuspielen. Auf der PS5 werden zudem die Vibrationsmotoren des Dualsense-Controllers unterstützt und vier Spieler dürfen online gleichzeitig durch den Matsch tuckern - unabhängig von ihrer Plattform.