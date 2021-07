Ende Juli ergreift das Webcam-FMV Night Book von euch Besitz

Wales Interactive hat heute den Veröffentlichungstermin des FMV-Horrortitels Night Book enthüllt. Der interaktive Film wird am 27. Juli auf allen Plattformen erscheinen, sogar iOS wird unterstützt (ob ihr das Game auch auf Android-Handys spielen dürft, wissen wir leider nicht). In Night Book begleiten wir eine Online-Dolmetscherin beim Entziffern eines alten Buchs, das einen Dämon heraufbeschwört. Das Entwicklerteam hat zuvor Maid of Sker, The Complex und Five Dates erarbeitet, also bereits einige Erfahrung mit Horror und B-Movie-Trash.