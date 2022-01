Ende Februar wird das Steam Deck ausgeliefert

HQ

Valve möchte den Versand des Steam-Deck-Handheld-PCs am 28. Februar starten. Das Unternehmen informiert uns darüber, dass Kunden, die sich ein Gerät reserviert haben, ab dem 25. Februar per E-Mail zum Zahlungsvorgang aufgefordert werden. Sollte die Transaktion nicht innerhalb von drei Tagen erfolgt sein, fällt der Anspruch auf einen anderen Nutzer. Neue Geräte möchte der Hersteller wöchentlich in den Verkauf schicken.