Ende des Monats schwingt sich Spider-Man durch Marvel's Avengers' ersten Raid

Crystal Dynamics und Square Enix haben am Abend verraten, dass Marvel's Avengers am 30. November ein neues Update erhalten wird. Spieler auf Playstation-Systemen werden an diesem Tag den Heldencharakter Spider-Man in die Finger bekommen, auf den sie bereits seit Anfang des Jahres warten. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft erhält ein paar eigene Missionen, die Spielern auf anderen Systemen vorenthalten werden. In diesen Quests findet Peter Parker heraus, dass AIM die Synthoids mithilfe einer spezielle Technologie stark verbessern möchte. Um diese Pläne zu stoppen, muss er sich mit Black Widow und Ms. Marvel zusammenschließen und Roboter verhauen.

Nicht nur Playstation-Besitzer können sich auch auf Ende des Monats freuen, da das nächste Content-Update auch den ersten Raid des Spiels einführen wird. Das maximale Power-Level wird auf 175 erhöht und Crystal Dynamics führt die Möglichkeit ein, das Ausrüstungslevel von Gegenständen auf andere Items zu übertragen (was dazu führt, dass ihr eure Lieblingsgegenstände weiter benutzen könnt). In Zukunft dürft ihr die wöchentlichen Belohnungen einmal pro Woche für jeden berechtigten Helden farmen, was Vielspieler länger beschäftigen wird.

Außerdem stellen die Entwickler ein System namens "Shipments" vor, das schon wieder sehr nach Lootbox klingt. Darin stecken zufällige Bündel mit "begehrten, kosmetischen Items, Ressourcen und anderen Gegenständen", die in der Vorschau angezeigt werden können, bevor man sie für 500 Units (ca. 5 Euro) kauft.