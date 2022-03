Ende April wird malerisches Dorfromantik fertiggestellt

HQ

Die Early-Access-Phase von Dorfromantik wird am 28. April abgeschlossen, gab Toukana Interactive am Abend bekannt. Die Indie-Entwickler aus Berlin teilen uns nicht mit, was sich bis dahin am Spiel tun wird, allerdings deutet das Team an, dass der Abschluss der Produktion erst der Beginn ihrer Indie-Reise sei. Die Veröffentlichung erfolgt zu einem unbekannten Preis auf Steam, GOG und im Epic Games Store.

Dorfromantik ist ein gemütliches Planlegespiel, in dem die Spieler durch Platzieren von Spielplättchen malerische Landstriche erstellen und Punkte sammeln können. Seit neuestem gibt es eine Undo-Funktion, mit der ihr einen Fehler rückgängig machen könnt.