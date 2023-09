Heutzutage scheint es für ein Spiel fast unmöglich zu sein, sich nicht von anderen Spielen inspirieren zu lassen. In Enchanted Portals fühlt es sich an, als hätten die Entwickler von Xixo Game Studio Cuphead gespielt, bis zu dem Tag, an dem sie beschlossen, ihr eigenes Spiel zu entwickeln, im Grunde genommen alle Inspirationen aus diesem Spiel. Sie schaffen es jedoch nicht, die Geschwindigkeit und Finesse ihrer Inspiration zu erreichen, und das Problem liegt hauptsächlich darin, wie Enchanted Portals mechanisch funktioniert.

Es gibt hauptsächlich drei Dinge, die störend sind, und das sind die ganze Grundlage dafür, wie ich die Unterhaltung in diesem Spiel erlebe. Zwei dieser Dinge befassen sich mit den Waffen des Spiels. Um bestimmte Feinde zu töten, musst du die richtige Farbe der Waffe haben, die zur Farbe um oder auf dem Feind passt. Du wechselst zwischen den Farben Rot (Feuer), Gelb (Wind) und Blau (Eis) und das auf dem Steuerkreuz. Mit anderen Worten, Sie müssen Ihren Daumen vom Joystick nehmen, mit dem Sie den Charakter steuern, um zwischen diesen drei zu wechseln. Dies muss sehr häufig durchgeführt werden und das Problem ist, dass Sie nur wechseln können, wenn der Charakter vollständig stationär ist.

Der andere Nachteil ist, dass der Zielwinkel in festen Positionen gesperrt ist, so dass es beim Zielen keine 180-Grad-Bewegung gibt, sondern man seitwärts, diagonal oder gerade nach oben schießt. Wenn ein Feind außerhalb einer dieser Richtungen steht, triffst du ihn einfach nicht. Außerdem verschießt nur eine dieser Waffen (Wind) mehrere Projektile, wovon alle profitiert hätten. Der dritte Nachteil ist die Summe dieser Designentscheidungen, und das ist, dass der Spielfluss unter den beiden zuvor genannten Bereichen leidet.

Mit einem Cartoon-Stil, charmanten Charakteren und eingängiger Musik versucht Enchanted Portals, uns mit einer großen Portion Charme zu fesseln und zu verführen. Die beiden Magier Bonny und Penny werden in verschiedenen Welten herumgeworfen, aber das Fehlen einer Karte fühlt sich wie eine von vielen verpassten Gelegenheiten an. Und ja, das fühlt sich so sehr Cuphead an, dass es fast an Plagiat grenzt. Alles ist irgendwie so gestaltet, einschließlich eines hohen Schwierigkeitsgrads und als ich alleine spielte, hatte ich schon beim ersten Boss des Spiels Schwierigkeiten. Auch wenn es verspielte Hintergründe gibt und der charmante Cartoon-Stil ganz nett ist, fühlt sich ein Großteil des Spiels sehr leblos an. Es gibt viele Hindernisse auf dem Bildschirm, die es zu vermeiden gilt, und Frustration kann in einem Spielkontext oft zu dem Wunsch führen, alles zu geben, um eine Herausforderung zu meistern. Nicht hier. Hier ist Frustration einfach wahnsinnige Frustration, weil es langweilig zu spielen ist.

Werbung:

Das Schlimmste daran ist, dass sich das Spiel durch mangelnde Geschwindigkeit einen Bärendienst erweist. Wenn der Flow fehlt, verschwindet auch der Nerv, der mit dem Spaß in Verbindung gebracht werden kann. Sie müssen oft ein paar Schritte gehen, um anzuhalten und den Bildschirm zu löschen, und die Steuerung fühlt sich nicht besonders flink oder reaktionsschnell an. Es gibt jedoch zwei eindeutige Highlights. Sicher, der Cartoon-Grafikstil macht Spaß und ist hübsch, aber nun, er gehört eigentlich nicht dazu. Es fühlt sich zu identisch an mit dem, was Cuphead uns vor sechs Jahren gegeben hat, und dieses Spiel fühlte sich einzigartiger an. Stattdessen ist eine der Stärken die Musik, zu der man gerne mitwippt, und die Bosse des Spiels machen ziemlich viel Spaß. Obwohl es ihm an Geschwindigkeit mangelt, wird es zu einer schweißtreibenden und unterhaltsamen Herausforderung, Bewegungsmuster zu erlernen und alles zu vermeiden, was auf Sie zukommt. Nach dem langweiligen Start des Spiels gibt es jedoch etwas mehr Geschwindigkeit in Form von z.B. Flugreisen auf einem Besen (anstelle von Cupheads Variante mit Flugzeugen) und ich werde die Gelegenheit nutzen, um zu erwähnen, dass sich das Thema mit Zauberern und Magie passend anfühlt. Es ist so ziemlich die einzige Identität, die das Spiel hat.

Enchanted Portals hat einige oberflächliche Merkmale, die einen die Augenbrauen hochziehen lassen, aber was wirklich zählt: Was unter der Oberfläche ist, kann überhaupt nicht mithalten. Es ist sehr selten, dass ich nach Informationen suche oder die Eindrücke anderer Leute über ein Spiel lese, das ich rezensieren werde, aber ich war neugierig zu sehen, wer hinter dem Spiel steckt. Und trotz der Tatsache, dass es von nur zwei Personen entwickelt zu werden scheint (was natürlich eine erwähnenswerte Leistung ist), kann ich nicht anders, als den zahlreichen Threads und Beiträgen online zuzustimmen, wie ein bisschen zu sehr inspiriert und wie Cuphead das ist. Ich möchte vielleicht nicht so weit gehen, ihnen vorzuwerfen, dass sie eine schamlose Kopie davon gemacht haben, ich denke eher, dass Vorbild und Inspiration etwas Schönes sein können. Aber wenn die kleine, aber ach so wichtige eigene Identität fehlt und das Spiel überhaupt nicht unterhaltsam ist, kann ich das leider gar nicht empfehlen.