Ich war schon immer fasziniert davon, die Welt aus anderen Perspektiven zu betrachten. Als Historiker genieße ich es zum Beispiel, die Gegenwart aus dem Verständnis heraus zu betrachten, wie vorübergehend und relativ unser "Normal" tatsächlich ist. Deshalb war ich auch sehr gespannt darauf, mehr über Empire of the Ants zu erfahren, das eine fotorealistische Darstellung der Welt aus der Sicht einer Ameise verspricht. Und nachdem ich den größten Teil des Spiels durchgespielt habe, kann ich sagen, dass ich trotz einiger Mängel eines der angenehmsten und fesselndsten Spielerlebnisse seit langem hatte.

Eine der Stärken des Spiels ist ohne Zweifel das realistische Eintauchen in das Spiel, das ich dadurch verbessert habe, dass ich den größten Teil des Spiels mit meiner Xreal-Brille gespielt habe, die an meine PlayStation 5 angeschlossen war. Die fotorealistische Grafik des Spiels erweckt den Waldboden zum Leben und zeigt eine detailreiche Welt voller Zweige, toter Blätter und sogar interaktiver Kreaturen. Dieser Detailgrad, gepaart mit realistischen Soundeffekten wie den winzigen Schritten von Ameisen und Umgebungsgeräuschen am Tag und in der Nacht, hat mich sofort in das Erlebnis hineingezogen, wobei die Ameisenkolonien besonders beeindruckend waren. Hier finden wir lange Reihen von Ameisen, die Material zum Nest tragen, und manchmal darf man hinein, um eine Einweisung mit der Ameisenkönigin zu machen.

Das Spiel kombiniert geschickt die Third-Person-Ansicht und die Fähigkeit, als Ameise frei auf dem Waldboden herumzulaufen, mit strategischem Gameplay, bei dem du Legionen befehligst, Nester verwaltest und Territorien eroberst. Eine Top-Down-Sichtweise, wie sie für viele strategieorientierte Spiele charakteristisch ist, hätte sicherlich nicht das gleiche Maß an Immersion geboten. Die Steuerung des Spiels auf der PlayStation 5 hat für mich gut funktioniert. Bau- und Ressourcenmanagement sind leicht zugänglich, indem man auf einem Nest steht, wo man verschiedene Optionen auswählt, indem man sich darauf bewegt. Die Steuerung deiner Armeen ist auch ganz einfach, indem du mit den Hauptauslösern zeigst und klickst.

Der Story-Modus ist der Ort, an dem Empire of the Ants wirklich glänzt. Obwohl es im Grunde genommen ein RTS-Spiel ist, führt es Elemente im Plattformer-Stil und verschiedene Missionstypen ein, die das Gameplay frisch halten. In einem Moment navigierst du durch überflutete Landschaften durch Sprünge und Plattform-Mechaniken, und im nächsten rettest du Ameisen aus einer verbündeten Kolonie, während der Wasserstand steigt und gegen die Zeit antritt. Eine weitere herausragende Mission versetzt dich hinter die feindlichen Linien und weiche feindlichen Einheiten in einer wunderschön gestalteten Nachtumgebung heimlich wie Spinnen aus. Neue Missionen schalten nach und nach auch neue Unterstützungseinheiten frei, wie z. B. imposante große Schnecken oder winzige Blattläuse.

Die Handlung selbst ist fesselnd und beginnt mit einer Reihe von Missionen, die dich in deine Kolonie und ihre Funktionsweise einführen, bevor sie sich zu Allianzen mit anderen Kolonien entwickeln. Unerwartete Wendungen, darunter mysteriöse Mächte, die Allianzen zerbrechen, sorgen für Tiefe und halten dich am Schicksal deines Ameisenreichs fest. Zwischen den Missionen gibt es sogar RPG-ähnliche Elemente, bei denen du mit NPC-Ameisen rund um die Ameisenkolonien interagierst und im Laufe des Spiels Nebenmissionen annimmst oder ablehnst. Dies fügt eine einzigartige Erzählebene hinzu, die es dir ermöglicht, die Umgebungen des Spiels zu erkunden und voll und ganz zu schätzen.

Während der verschiedenen Missionstypen ist auch der Kampf ein wiederkehrender Schwerpunkt im Spiel. Das Einheitensystem im Spiel basiert auf einer klassischen Schere-Stein-Papier-Mechanik. Säurespuckende Kanoniere sind effektiv gegen Krieger, Krieger überwältigen Arbeiter und Arbeiter können Kanoniere ausschalten. Dieses System führt dazu, dass du ständig Truppen über das Schlachtfeld dirigieren musst, während du dich an Bedrohungen anpasst. Auch wenn sich die Vielfalt der Einheiten im Laufe der Zeit begrenzt anfühlt, hält sie die Kämpfe überschaubar und ermöglicht einige kreative Strategien. Einzigartige Ergänzungen wie Nashornkäfer, die Ameisen über das Schlachtfeld transportieren können, verleihen dem Gameplay Flair, da deine eigene Ameise auf sie springen und das Durchqueren der Karte beschleunigen kann. Für Spieler, die die Einheitenvielfalt schätzen, könnte das Fehlen von Fraktionen oder Rassen jedoch dazu führen, dass sich der Mehrspielermodus auf lange Sicht repetitiv anfühlt. Ich glaube nicht, dass man in die Rolle der Hauptgegner der Handlung schlüpfen kann, zum Beispiel in die Rolle der schwarzen Ameisen oder Termiten.

Obwohl ich bereits erwähnt habe, dass die Steuerung auf der PlayStation 5 gut gestaltet ist, gibt es einige kleinere Unannehmlichkeiten bei der Verwaltung der Einheiten. Zum Beispiel musst du zum Aufrüsten von Einheiten physisch zu deinen Ameisenhaufen navigieren, was sich vor allem bei intensiveren Kämpfen mühsam anfühlen kann. Es gibt Kräfte, die es dir ermöglichen, schnell zu Nestern zu reisen, und Konstruktionen, die dir eine Minikarte geben, aber diese sind so gut wie obligatorisch, wenn du wirklich eine einfachere Steuerung haben willst.

Ein Element des Spiels, bei dem ich enttäuscht war, ist der Soundtrack. Es kann nicht ganz mit der restlichen immersiven Qualität des Spiels mithalten. Die Musik ist eine konstante, ruhige Klaviermelodie, die sich bei Missionen mit hohem Einsatz fehl am Platz anfühlt. In Situationen, in denen man sich im Dunkeln an Feinden vorbeischleicht, hätte ich spannendere Musik erwartet, die zur Atmosphäre passt, aber leider lenkt der sich wiederholende Soundtrack von diesen angespannten Momenten ab, und ich habe ihn nach einer Weile stumm geschaltet.

Eine andere Sache, die das Spiel noch besser gemacht hätte, wäre die Möglichkeit für deine Ameise gewesen, tatsächlich an der Welt teilzunehmen. Als Spieler hast du nur die Möglichkeit, zu gehen, zu springen und andere Einheiten oder Nester zu kommandieren, aber es gibt keine wirkliche Fähigkeit, mit Pflanzen oder Tieren zu interagieren. Es wäre sicherlich spannender gewesen, als eine Art Boss-Einheit an Kämpfen teilzunehmen oder zum Beispiel Ressourcen zu sammeln. Vielleicht hätte sich das Spiel dadurch zu weit von seinem Strategiefokus entfernt, aber es wäre trotzdem eine nette Ergänzung gewesen.

Empire of the Ants ist ein Spiel für alle, die eine erfrischende Perspektive suchen. Während das Strategieelement im Spiel gut gemacht ist, ist es die kreative Kombination verschiedener Gameplay-Herausforderungen im Story-Modus, die für mich wirklich ein unvergessliches Erlebnis geschaffen hat. Das Spiel bietet ein einzigartiges und visuell atemberaubendes Erlebnis, das dich vollständig in die Welt einer Ameise eintauchen lässt. Es gibt zwar Bereiche für Verbesserungen, wie z. B. den sich wiederholenden Soundtrack und die begrenzten Einheitenoptionen im Mehrspielermodus, aber die beeindruckende Grafik, die realistischen Soundeffekte und die abwechslungsreichen Story-Missionen machen das Spiel zu einem denkwürdigen Einstieg in das RTS-Genre.