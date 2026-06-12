EMEA Masters Frühjahr 2026: Here sind die Spielpläne für die vier verbleibenden Gruppenspiele

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League of Legends Das EMEA Masters Spring 2026 Turnier der EMEA Masters ist in vollem Gange, wobei das Turnier der zweiten Division kurz vor dem Abschluss der Gruppenphase steht. Es sind nur noch vier Spiele übrig, bevor alle Augen auf die Playoffs gerichtet sind, und in diesem Zusammenhang interessiert euch vielleicht, welche acht Teams noch übrig bleiben und wie die Spielpläne aussehen.

Zunächst wissen wir mit Sicherheit, dass UCAM Esports Club, Los Heretics, Galions und Solary alle ihr Playoff-Ticket bereits gestempelt haben, aber was die letzten vier Plätze angeht, so werden diese an die Sieger der unten aufgeführten Spiele gehen.

EMEA Masters Frühling 2026 Spiele am 12. Juni:



Misa Esports vs. E WIE EINFACH um 16:00 BST/17:00 CEST



G2 Nord vs. WLGaming um 16:00 BST/17:00 CEST



Forsaken gegen Karmine Corp Blue um 19:00 BST/20:00 MESZ



Eintracht Spandau gegen Anubis Gaming um 19:00 BST/20:00 CEST



Nach Abschluss dieser Spiele wird das Playoff-Bracket gesetzt, das Turnier endet am 15. Juni, was bedeutet, dass es zwischen dem 13. und 15. Juni Playoffs geben wird.