EMEA Masters Frühjahr 2026: Galions besiegt Solary überzeugend im Grand Final

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Mitten im Trubel laufender Esports-Events haben Sie vielleicht das Finale des EMEA Masters Spring 2026 verpasst, eines Turniers der zweiten Stufe League of Legends, bei dem die Besten der Besten aus den regionalen ERL-Divisionen gegeneinander antraten, um einen Pokal zu gewinnen.

Zu diesem Zweck fand das letzte Turnierspiel gestern Abend am 15. Juni statt, als ein Grand Final stattfand und Galions und Solary aufeinandertrafen. Es war ein ziemlich überzeugender Sieg für Galions, da das Team Solary mit 3:0 aus dem Wasser räumte, was aufbauend auf dem 3:0-Sieg gegen Eintracht Spandau und Misa Esports im Halbfinale bzw. Viertelfinale mit 3:0 bedeutet, dass Galions im Verlauf des gesamten Events nur eine Karte verloren hat, zurück im Siegerspiel der Gruppenphase gegen G2 Nord.

Was als Nächstes für Galions und Tier 2 League of Legends Aktionen angeht, wird bald die Sommersaison beginnen.