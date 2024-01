Elton John tritt als neuester EGOT-Inhaber einem seltenen Unternehmen bei

HQ

Das ultimative Ziel für einen Performer ist es, ein EGOT-Inhaber zu werden. Das bedeutet, dass die betreffende Person nicht nur einen Emmy, sondern auch einen Grammy, einen Oscar und einen Tony gewonnen hat, und um eine solche Leistung zu vollbringen, muss eine Person ihre Exzellenz in den Augen von Kritikern und Preisverleihern in Film, Musik, Fernsehen und Bühne unter Beweis stellen. Unnötig zu erwähnen, dass nur sehr wenige Menschen dieses Kunststück jemals vollbracht haben, und bis zu den Primetime Emmys gestern Abend waren nur 18 Personen als EGOT-Inhaber bekannt geworden.

Jetzt ist die Liste auf 19 Personen angewachsen, da Elton John endlich einen Emmy verdient hat, alles für seine Farewell from Dodger Stadium Show, die ihm den Outstanding Variety Special Award während der Show einbrachte.

Was den Ort betrifft, an dem er seine anderen Auszeichnungen gewonnen hat, so ist John dank seiner illustren musikalischen Karriere mehrfacher Grammy-Gewinner sowie zweifacher Oscar-Gewinner für The Lion King 's Can You Feel the Love Tonight und Rocketman 's (I'm Gonna) Love Me Again und gewann einen Tony für seine Musik zum Broadway-Musical Aida.

