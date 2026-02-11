Elsa Bloodstone wird ab Freitag zum Marvel Rivals Kader stoßen

HQ

Der schwere Kampf zwischen Overwatch und Marvel Rivals geht weiter. Ersterer feiert derzeit den jüngsten Erfolg, aber letzterer will nicht warten und zu viel Boden verlieren.

Wir sagen das, weil nun der nächste Charakter, der zum Marvel Rivals -Kader stößt, ein festes Startdatum erhalten hat, und das ist sehr, sehr bald. Die Monsterjägerin Elsa Bloodstone wird bereits ab dem 13. Februar in den Helden-Shooter einsteigen, also diesen Freitag.

Was dieser Charakter bieten wird, erklärt die Beschreibung: "Aufgewachsen unter Legenden und im Blut geschmiedet, tritt Elsa Bloodstone als unerbittliche Monsterjägerin mit unvergleichlichen Instinkten in Marvel Rivals. Als Meisterduellantin besitzt sie ein Arsenal an Waffen, tödlichen Fallen und die Fähigkeit, die Jagd gegen ihre Feinde zu wenden – manchmal beschwört sie sogar Monster, die an ihrer Seite kämpfen.

"In die Fußstapfen ihres Vaters gedeiht Elsa dort, wo Gefahr lauert. Ihre Beute entkommt ihr nie lange... denn nichts entkommt einem Blutstein lange."

Für einen Vorgeschmack auf Elsa Bloodstone in Aktion sehen Sie sich unten den Charaktertrailer an.