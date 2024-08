Elrentaros Wanderings

Seit den PlayStation-Tagen sind zeitraubende japanische Rollenspiele das Genre, das ich als mein absolutes Lieblingsgenre bezeichnen würde, wenn ich mich nur für eines entscheiden müsste. Es ist ein Genre, in dem es keinen Mangel an Abenteuern gibt, und es ist auch ein Genre, das in Bezug auf einen Großteil des Inhalts oft etwas gemischt sein kann. Wo viele Spiele reine Mastodon-Projekte sind, die man in Angriff nehmen muss und die oft viel Zeit in Anspruch nehmen. Elrentaro's Wanderings ist ersteres - weit entfernt von aufgeblähten Zwischensequenzen oder riesigen offenen Welten. Aber es bietet immer noch die meisten Dinge, die man dort erwarten würde.

Wenn das Abenteuer in einem kleinen Dorf beginnt, sieht alles sehr gemütlich und niedlich aus und ich merke schnell, dass ich etwas so Einfaches wie die klare Grafik zu schätzen weiß und beschließe, das Abenteuer tragbar durchzuspielen. Das ist etwas, was ich oft versuche, wenn ich die Chance auf der Nintendo Switch bekomme, und angesichts des Formats und des kleineren Bildschirms ist das sehr passend. Niedlich, ziemlich einfach und zu jeder Zeit kristallklar - auch wenn einige der Informationstexte erfordern, dass Sie Ihre Augen schwer konzentrieren müssen, um zu erkennen, was sie sagen. Wenn ich verschiedene Gegenstände aufhebe und der Text auftaucht, gibt es mehrere Male, in denen ich einfach nicht sehe, was ich gefunden habe, weil der Text minimal ist.

Ich habe mich dafür entschieden, meinen Helden den Standardnamen zu geben, nachdem ich mich entschieden habe, als Mädchen oder Junge zu spielen. Narumi besucht ein charmantes kleines Dorf und wird schnell damit beauftragt, eine Person aus einer nahegelegenen Höhle zu retten. Die Grafik, die mit der Niedlichkeit hier einhergeht, ist ziemlich liebenswert, abgesehen von einigen langweiligen Charakterporträts in Dialogsequenzen, die sich wie diese Vorlagen von einem RPG-Hersteller anfühlen. Aber abgesehen davon sind es schöne Farben und, wie gesagt, klar und passen gut zum Format.

Beim ersten von vielen Besuchen in einer Höhle im Spiel ist es ein bisschen wie ein "Hades" light, aber mit sehr einfacher Steuerung, der Möglichkeit, Leben wieder aufzufüllen, sobald eine Anzeige wieder in Gebrauch ist, und dann schießt man durch die Umgebungen bis zum Ende, wo ein Boss auf dich wartet. Der Schwierigkeitsgrad der Höhlen wird durch ein "Bauniveau" dargestellt, das sich auf die Ausrüstung bezieht, die Sie tragen, und um es ein wenig einfacher zu machen, ist es gut, dass es auf dem Niveau dessen ist, was empfohlen wird. Dann geht es nur noch darum, sich den Weg zum Chef zu bahnen und ihn natürlich auch zu zerkleinern. Das erste Mal ist ein Kinderspiel, aber wiederholte Besuche werden schnell deutlich schwieriger und es fällt auf, dass mein Ausrüstungslevel wirklich mit dem Schwierigkeitsgrad mithalten muss, den die Dungeons bieten.

Die Geschichte selbst ist nicht gerade einprägsam. Ein lustiges Konzept, bei dem sich die Hauptfigur in zwei Welten befindet, eine in der Gegenwart in einer Schulumgebung, in der die Charaktere denen ähneln, die man im Fantasy-Äquivalent trifft. Du kannst Beziehungen zu anderen Charakteren aufbauen, ihnen kleine Geschenke machen, um in den Beziehungen näher zu kommen. Es fühlt sich alles in vielerlei Hinsicht typisch japanisch und typisch für ein Rollenspiel an.

Elrentaro's Wanderings hat nicht wirklich große Probleme, außer dass es ein ziemlich einfaches Abenteuer ist, das in eine Vorlage gegossen ist, die wir schon einmal gesehen haben. Es mischt einige Beziehungssimulationen mit Dungeon-Crawlern und viele Dialogsequenzen zwischen ziemlich anonymen Charakteren und tuckert ein wenig angenehm dahin, ohne direkt faszinierend zu sein. Ich werde nicht gemein sein und sagen, dass es an Ambitionen mangelt, denn einige Umgebungen sind schön, die Kämpfe durch die Höhlen mit kleinen Objekten, die einem temporäre Power-Ups geben, fühlen sich definitiv rasant an, aber naja... Es ist nicht viel mehr als das, es geht einfach weiter. Es sieht gemütlich aus, die Musik begleitet es ganz schön und ja, man spielt irgendwie mit, ohne das alles direkt zu hassen oder zu lieben. Es ist einfach irgendwie.

Auf dem Weg dorthin findet man neue Gegenstände, von denen, die auf dem Feld außerhalb des Dorfes gesät werden können, und mit der Zeit entspinnt sich eine Geschichte, aus der man etwas Nutzen ziehen kann, und dieses Konzept der zwei Welten macht irgendwie Spaß. Es ist schwer, das Konzept und den Inhalt zu beschreiben, ohne das Gefühl zu haben, dass man einen Haufen Worte herauspressen muss, um alles zu konkretisieren. Denn so befriedigend es auch sein kann, dass etwas leicht zugänglich und einfach zu spielen ist, so ist es natürlich eine Einschränkung. Am Ende wird es vor allem die perfekte Durchschnittsbewertung für ein kleines angenehmes Abenteuer sein.