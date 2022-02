Elon Musk möchte Steam-Spiele in Tesla-Autos spielen können

HQ

Die in manchen Tesla-Automobilen verbauten Mediensysteme sind ziemlich leistungsfähig und deshalb lassen sich darauf teilweise sogar ein paar Spiele spielen. Ein Interessent hat den Unternehmensgründer Elon Musk auf Twitter kürzlich darauf angesprochen, ob er vielleicht in Zukunft in der Lage sein wird, Cyberpunk 2077 in diesen teuren Luxusautos spielen zu können (The Witcher 3: Wild Hunt ist in manchen Wagen der Marke nämlich bereits spielbar). Der Geschäftsführer antwortete darauf Folgendes:

"Wir arbeiten gerade generell daran, Steam-Spiele im Allgemeinen oder nur spezifische Titel in den Teslas verfügbar zu machen. Die erste Option ist natürlich das Ziel, das wir langfristig [erreichen wollen]." Wer in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft für sein neues Auto zwischen 50.000 und weit über 100.000 Euro ausgeben möchte, wird also vielleicht auch einen integrierten Computer zum Spielen erhalten. Hauptsache alle Augen sind weiterhin auf die Straße gerichtet...