Ellie und Abby aus The Last of Us: Part II hüpfen bald als Skins durch Sackboy: A Big Adventure

HQ

Sackboy: A Big Adventure erhält an diesem Wochenende zwei kostenlose Kostüme, die an Ellie und Abby aus The Last of Us: Part II angelehnt sind. Die Skins der beiden jungen Frauen sind ab dem 26. September kostenlos im Playstation Store erhältlich. Sobald ihr das Gratis-DLC heruntergeladen habt, könnt ihr euren Sackboy und dessen Freunde mit neuen Anpassungsoptionen versehen. Neben Ellies Klamotten werdet ihr Pfeil und Bogen als Accessoires auswählen können. Abbys Skin ist derweil mit einem kleinen Hammer ausgestattet.

Quelle: Sumo Digital.