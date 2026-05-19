Elisabetta Dami, Schöpferin von Geronimo Stilton: "Heute bin ich Mutter von Millionen Kindern auf der ganzen Welt"

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In einem Bereich zu arbeiten, den man liebt, ist ein Luxus, den wir hier nur zu gut kennen. Es hält uns geerdet, weil wir erkennen, dass unsere Liebsten um uns herum nicht immer so viel Glück haben. Aber es ist selten, ein Zeugnis wahrer Leidenschaft für die eigene Arbeit zu hören, besonders wenn man diese Leidenschaft nicht weniger als 25 Jahre lang (und es geht weiter) vermittelt. Das ist es, was die Autorin Elisabetta Dami, weltweit bekannt als Schöpferin der Geronimo-Stilton-Bücher, an Gamereactor vermittelte. Wir hatten die Gelegenheit, sie während der Comicon Napoli 26 persönlich kennenzulernen und mit ihr zu sprechen, in einem Interview, das Sie mit untenstehenden Untertiteln ansehen können.

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Ich möchte gleich sagen, dass das Treffen von einer besonderen Energie erfüllt war, denn von Anfang an strahlte Dami diese Aura aus, sich mit Menschen jeden Alters zu verbinden und herzlich zu kommunizieren. Jetzt, da sie das 25-jährige Jubiläum des Beginns der Serie feiert, die in 53 Sprachen übersetzt wurde, haben wir sie nach den Ursprüngen der Figur 'ihres Sohnes' gefragt, und die Geschichte hat natürlich sehr persönliche Wurzeln.

"Ich betrachte Geronimo als meinen Sohn, deshalb mag ich ihn sehr. Er kam vor vielen, vielen Jahren aus meinem Herzen; Er wurde in einem Kinderkrankenhaus geboren, wie Sie vielleicht wissen, und seitdem hat sich vieles verändert, weil sich unsere Leser verändern. Die neuen Generationen bewegen sich auf neue Ziele zu, aber wir bleiben bei ihnen, um sie auf der wunderbaren Entdeckung des Lebens zu begleiten, die das größte Abenteuer ist."

Als wir sie baten, uns von dieser Geburt zu erzählen, erzählte Elisabetta uns wie folgt:

"Vor vielen, vielen Jahren habe ich entdeckt, dass ich keine Kinder bekommen kann. Es war eine schwere Zeit für mich, aber in diesem Moment wurde mir auch klar, dass ich meinen mütterlichen Instinkt auf andere Weise ausdrücken wollte, also begann ich, ehrenamtlich in einem Kinderkrankenhaus zu arbeiten, um ihnen Hoffnung und Mut zu geben, aber auch ein Lächeln, denn gemeinsames Lächeln ist wichtig; Es hilft uns, die schwierigen Zeiten zu überstehen."

Aus jenen Tagen als Freiwilliger entstand die Idee für die Figur Geronimo Stilton, ein weltweites literarisches und gesellschaftliches Phänomen mit über hundert Büchern in der Hauptreihe sowie ebenso vielen Sonderromanen, Spin-off-Serien und Comics.

"Ich hätte nie gedacht, dass es so erfolgreich sein würde (...) aber alles kam aus meinem Herzen, also ist das Herz sehr wichtig, und meine Fabel, meine Geschichte, hatte ein glückliches Ende, denn heute bin ich Mutter von Millionen Kindern auf der ganzen Welt."

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Elisabetta Dami erneut für ihre Herzlichkeit und ihre Worte zu danken.