Elden Ring verkauft 12 Millionen Einheiten weltweit

HQ

In einer Pressemitteilung bestätigt Bandai Namco, dass Fromsoftwares Action-Rollenspiel Elden Ring bereits nach nur knapp zwei Wochen weltweit über 12 Millionen Einheiten verkaufen konnte. Diese Verkaufszahlen beziehen Daten aus dem Einzelhandel sowie Downloads aus den digitalen Online-Geschäften mit ein.

Allein in Japan konnte das Game 1 Million Einheiten absetzen und auch in Europa setzt sich Elden Ring gegen die Konkurrenz durch. Laut Gamesindustry.biz thront das Game im Februar in beinahe allen europäischen Territorien auf Platz 1 der Software-Charts (lediglich wir Deutschen haben Pokémon-Legenden: Arceus letzten Monat den Vorzug gelassen). Gemessen auf ganz Europa teilen sich die Verkäufe des Titels auf folgende Plattformen auf: PC (44 Prozent), Playstation (40 Prozent) und Xbox (16 Prozent).

In einem Bericht des Marktforschungsunternehmens NPD Group (einen Ausschnitt davon teilt der Analyst Mat Piscatella auf Twitter) haben wir erfahren, dass Elden Ring im Februar 2022 das meistverkaufte PC- und Xbox-Spiel in Nordamerika war. Auf der Playstation konnte sich das Game in den USA zwar nicht gegen Horizon Forbidden West durchsetzen, doch zählt man alle Plattformen zusammen, sind die US-Verkäufe des Titels so gigantisch, dass in den letzten zwölf Monaten lediglich Call of Duty: Vanguard mehr Einheiten als Elden Ring in einem Monat absetzen konnte.

Aufgrund dieses Erfolgs möchte Bandai Namco weiter auf der Marke aufbauen und deshalb plant der Publisher den Ausbau der eigenen IP. Der Geschäftsführer Yasuo Miyakawa und Game Director Hidetaka Miyazaki heben in der eingangs erwähnten Pressemitteilung hervor, das die Elden-Ring-Marke "über die Grenzen des Spiels hinaus" erweitert werden soll. Wie genau, das verraten sie noch nicht.