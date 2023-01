Elden Ring Spieler denken, dass DLC bald kommen könnte

HQ

Elden Ring-Spieler haben ein neues Update für den Playtest-Zweig des Spiels in Steam entdeckt. Da dies das letzte Mal vor der Einführung des Kolosseum-Updates stattfand, denken viele, dass es bald ein weiteres Inhaltsupdate geben wird.

Dies könnte in Form einer großen DLC-Ergänzung geschehen, die viele angesichts des großen Erfolgs von Elden Ring erwarten, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass FromSoftware nur eine andere Form von Inhalten hinzufügen könnte.

Kostenlose zusätzliche Inhalte fanden ihren Weg in Sekiro: Shadows Die Twice in Form eines Boss-Rush-Modus. Außerdem hat FromSoftware in der Vergangenheit gesagt, dass es irgendwann Raytracing hinzufügen wird, also könnte es sich nur auf diese Ergänzung vorbereiten.

Auch wenn das Internet sofort auf die Möglichkeit eines baldigen DLC gesprungen ist, ist es wahrscheinlich ratsam, Ihre Hoffnungen nicht zu hoch zu schrauben.

Danke, GamesRadar.