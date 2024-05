Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird nicht so viele Enden haben wie das Basisspiel

HQ

Elden Ring 's Shadow of the Erdtree Erweiterung erscheint nächsten Monat, und vor dieser Veröffentlichung erhalten wir viel mehr Informationen darüber, wie dieser DLC eine massive Verbesserung gegenüber dem sein wird, was wir in der Vergangenheit von FromSoftware gesehen haben.

Erwarte jedoch nicht, dass es das Basisspiel übertrifft, vor allem nicht, wenn es um die Enden geht. Im Gespräch mit dem chinesischen Sender zhuanlan-zhihu (danke, MP1st) verriet Miyazaki selbst, dass es nicht so viele Enden geben wird, aber man wird immer noch die Möglichkeit haben, die Geschichte zu beeinflussen.

"DLC ist eine unabhängige Existenz, daher hat die Entscheidung des Spielers in diesem Artikel keinen Einfluss auf die DLC-Story. Was das Ende betrifft, so gibt es eigentlich kein sogenanntes "Ende" oder "Ende". Natürlich wird der DLC nicht so viele Enden haben wie der Hauptteil, aber die Spieler werden sich während des Spiels immer noch einigen "Entscheidungen" stellen müssen."

Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni.