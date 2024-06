Elden Ring: Shadow of the Erdtree hat einen einfachen Modus

HQ

Die Erweiterung Shadow of the Erdtree von Elden Ring war bisher eine der umstrittensten Veröffentlichungen von FromSoftware. Während wir es in unserer Rezension geliebt haben, haben einige den Schwierigkeitsgrad des Spiels kritisiert und gesagt, dass es zu weit gegangen ist.

Die einzige Option für einige Spieler scheint darin zu bestehen, einen kitschigen Build zu erstellen oder Geisterasche zu verwenden, was von den FromSoftware-Puristen als schlechte Form angesehen wird. Wenn es dir jedoch egal ist, wie du den DLC besiegst, und es einfach nur machen willst, dann hat Belger eine Mod für dich.

Der Schöpfer hat eine Easy Shadow of the Erdtree-Mod entwickelt, die den gesamten gegnerischen Schaden um 25 % reduziert. Das bedeutet immer noch, dass du nur ein paar Treffer einstecken kannst, aber es gibt dir hoffentlich mehr Zeit, die Angriffe für die Bosse zu lernen, bevor du am Ende deinen Controller kaputt machst.

Hast du Shadow of the Erdtree schon besiegt?