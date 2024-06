Elden Ring: Schatten des Erdbaums

HQ

HQ

Ich weiß nicht, ob Miyazaki absichtlich gelogen hat, als er in einem Interview behauptete, dass das Schattenreich, in dem die Erweiterung Schatten des Erdbaums spielt, ungefähr so groß ist wie das Limgrave-Gebiet von Elden Ring. Denn in dieser trostlosen neuen Welt, in der der riesige, kränklich aussehende Scadutree ein ständiges Symbol für die Unordnung und den Verfall der Welt ist, werden deine Befleckten sehr unterschiedliche Biome und zwei neue Legacy-Dungeons erkunden - beides einige der bisher besten Werke von FromSoftware.

In Bezug auf die Menge an Landmasse, die man auf unserem allzeit beliebten Doppelsprungpferd Torrent überqueren kann, ist das Schattenreich bei weitem nicht so groß wie das Hauptspiel. Auf der anderen Seite repräsentiert die neue Welt einen anderen und meiner Meinung nach weitaus ansprechenderen Ansatz für das Open-World-Design, bei dem die begrenzte Landmasse durch ein deutlich vertikales und weitaus inhaltsgesättigteres Design ausgeglichen wird. Wohin du auch gehst, gibt es verlockende Sehenswürdigkeiten - dunkle Festungen und Schlösser mit Türmen und Türmen, die sich in den Himmel winden, tiefe Schluchten mit glitzernden Flüssen und dunklen Wäldern und einen riesigen, zerklüfteten Berg, von dem du weißt, dass er die Heimat eines tödlichen Drachen ist. Aber der Weg zu diesen Sehenswürdigkeiten ist nicht immer einfach. Sicher, es gibt oft klare Hauptstraßen, denen man folgen kann, aber mehr denn je muss man im Hauptspiel nach kleinen, scheinbar unbedeutenden Nebenstraßen und Höhlen suchen und nach kleinen Vorsprüngen Ausschau halten, um entlang steiler Hänge und tiefer Schluchten hinaufzuklettern oder hinunterzufallen.

Während du die Welt erkundest und kartografierst, wirst du zwangsläufig auf weitere goldene Kreuze stoßen, die den Standort des Gottes Miquella markieren. Es ist der empathische Bruder der Kriegsgöttin Malenia, den du und eine Handvoll neuer rätselhafter Charaktere aufzuspüren versuchst. Dazu gehören Leda, eine von Miquellas treuesten Anhängerinnen, Freya, eine gladiatorenähnliche Frau, die an der Seite von General Radahn gekämpft hat, und der betagte und weise Ansbach, der auch nach seinem Tod in den Diensten von Lord Mogh steht. Die Geschichte ist wie immer kryptisch, aber wie das Hauptspiel hat die Welt ein mythologisches Gewicht, das dich motiviert, die Motive der verschiedenen Halbgötter und Heiligen und ihre unsichtbaren kosmischen Einflüsse aufzudecken.

Werbung:

Es wäre kein FromSoftware-Produkt, wenn die Erkundung einer komplizierten, weitläufigen Welt nicht mit unzähligen intensiven Kämpfen einhergehen würde, und Shadow of the Erdtree ist da keine Ausnahme. Aus gutem Grund ist die Zugangsvoraussetzung für die Erweiterung, die Bosse Radahn und Mogh im Hauptspiel besiegt zu haben, und es wird empfohlen, mit etwa Stufe 150 in das Schattenreich zu reisen, da dort die tödlichsten Gegner lauern, denen dein Befleckter gegenübersteht.

Einer der Höhepunkte bei der Erkundung eines neuen FromSoftware-Spiels ist meiner Meinung nach die Begegnung mit unbekannten Bossen, also keine Sorge, ich werde sie nicht spoilern. Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass einige der Bosse zu den filmischsten gehören, die FromSoftware je geschaffen hat, und Ihre Fähigkeiten an Ihre Grenzen bringen werden. Ich wage sogar zu behaupten, dass einer von ihnen (optional) Malenia-Level ist, während der Endboss noch herausfordernder ist. Und im Fall des Endgegners muss ich ehrlich zugeben, dass FromSoftware die Grenze überschritten hat. Ich brach in Gelächter aus, weil ich zwischen den unaufhörlichen tödlichen Angriffen des Bosses nur wenig Ruhe hatte - alle mit enormer Reichweite und Flächenschaden.

Werbung:

Schämen Sie sich also nicht, alle Hilfe anzunehmen, die Sie bekommen können. Masochisten mögen darauf bestehen, auf Geisterasche zu verzichten, aber es fühlt sich wirklich so an, als ob jeder Boss dafür ausgelegt ist, dass man sie ausgiebig einsetzt. Darüber hinaus ist es wichtig, dass du das Schattenreich gründlich erkundest, um nach neuen Upgrade-Materialien namens Scadutree-Fragmente und Verehrte Geisterasche zu suchen. Ersteres erhöht deinen eigenen Schaden und verringert gleichzeitig die Menge, die du von Feinden nimmst, während letzteres dasselbe für deine Geisterasche tut. Diese wirken sich nur innerhalb des Schattenreichs aus und trivialisieren nicht den Hauptspielinhalt. Es ist meine stärkste Empfehlung, dass du deinen Befleckten so oft wie möglich aufrüstest, denn selbst mit einem fast vollständig aufgewerteten Charakter töten mich normale Trashmobs mit wenigen Treffern.

Natürlich sind Geisterasche und neue Upgrade-Materialien nicht die einzigen Dinge, die dir helfen, die vielen Gefahren des Schattenreichs zu überwinden. Eine Vielzahl neuer Waffen und Zaubersprüche warten darauf, gefunden zu werden und sind eines der Highlights der Erweiterung. Mit satten acht neuen Waffenkategorien und einer Fülle von Ergänzungen zu bestehenden ist für jeden erdenklichen Build etwas dabei, obwohl einige mehr bevorzugt werden als andere. Es ist fast unmöglich für mich, eine Lieblingswaffe auszuwählen, weil ich ein großer Fan von so vielen der Neuzugänge bin: Brutale Große Katanas, elegante Lichtgroßschwerter, schlitzende Wolverine-Klauen, Wurfäxte, Messmers flammende Speere und nicht zuletzt die neuen Martial-Arts-Waffen, mit denen man Fäuste, Nierenschläge und fliegende Tritte ausführen kann, egal wie schwer die Rüstung ist, die man trägt.

Gerade wenn du denkst, dass du deine Traumwaffe gefunden hast, stolperst du über eine neue, die du einfach ausprobieren musst. Und das wird immer wieder passieren, weshalb du Renalla oft besuchen wirst - dem Charakter im Hauptspiel, mit dem du dich neu spezialisieren kannst. Deshalb ist es etwas frustrierend, dass das Respec-Material Larval Tears immer noch eine begrenzte Ressource ist. Positiv ist, dass die Erweiterung möchte, dass du mit den vielen neuen Waffen experimentierst und extrem großzügig bei der Verteilung von Materialien zum Aufrüsten von Waffen bist.

Ich habe bereits das dichter gepackte Design der offenen Welt erwähnt, aber es wäre eine Schande, nicht auch die neuen Legacy-Dungeons zu erwähnen. Während der erste der beiden, Belurat, Tower Settlement, "nur" ein grundsolider Dungeon ist, der denen im Hauptspiel ebenbürtig ist, ist der zweite Legacy-Dungeon, Shadow Keep, einer der besten Dungeons, die FromSoftware je geschaffen hat. Diese düstere Festung ist mit mehreren Ein- und Ausgängen nahtlos in die Welt integriert und kombiniert die besten Elemente der früheren mittelalterlichen Burgen, Türme und Bibliotheken des Entwicklers mit viel nervenaufreibendem Jump'n'Run und einem fesselnden neuen Konzept, einen überfluteten Bezirk trockenzulegen.

Es schadet nicht, dass die neuen Dungeons (wie auch das Schattenreich selbst) visuell atemberaubend sind. Obwohl es mit der gleichen Technologie wie das mittlerweile über zwei Jahre alte Elden Ring läuft, werden Sie die prächtige Architektur und die atemberaubenden Aussichtspunkte bestaunen. Es ist erwähnenswert, dass das Schattenreich trotz seines düsteren Namens auch helle und sehr abenteuerliche Gebiete bietet, die Liurnia der Seen aus dem Hauptspiel ähneln. Am anderen Ende des Spektrums haben wir ein ausgesprochen von Bloodborne inspiriertes Horrorgebiet, das ich Ihnen empfehlen würde, mit Ohrstöpseln zu spielen.

Es fällt mir offensichtlich schwer, meine Arme über Schatten des Erdbaums zu bekommen. FromSoftware hat sich mit der Erweiterung nicht neu erfunden, aber ich denke, sie haben ihren bisher besten Inhalt geschaffen, sowohl aus ästhetischer als auch vor allem aus gestalterischer Sicht. Ich bin ein großer Fan der kleineren, aber weitaus vertikaleren und inhaltsreicheren offenen Welt, die einen extrem immersiven Legacy-Dungeon, einige der filmischsten Bosse in der Geschichte des Entwicklers und eine Fülle cooler neuer Waffen enthält. Für etwa 35 £ erhalten Sie eine Erweiterung, die besser und inhaltsreicher ist als die meisten Spiele zum vollen Preis. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Erweiterung definitiv nicht jedermanns Sache ist. Es hat nicht nur ziemlich strenge Zugangsvoraussetzungen, sondern ist auch kompromisslos für Souls-Veteranen konzipiert. Wenn Sie von der Schwierigkeit des Hauptspiels frustriert waren, sollten Sie sich vielleicht fragen, ob dies etwas für Sie ist. Wenn du nervenaufreibende Erkundungen und intensive Bosskämpfe liebst, die dich an deine Grenzen bringen, dann erwartet dich ein wirklich unvergleichliches Erlebnis.