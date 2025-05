Elden Ring: Nightreign enthüllt endgültigen spielbaren Charakter im Launch-Trailer

HQ

Bald werden wir uns mit unseren Kumpels an eine verdrehte Version des Zwischenlandes wagen und uns in Elden Ring: Nightreign erneut titanischen Bossen stellen. Das Roguelike-Spin-off, das auf dem bisher erfolgreichsten Spiel von FromSoftware basiert, steht vor der Tür, und ein neuer Launch-Trailer kündigt seine Ankunft an.

Der Launch-Trailer zeigt uns einige schöne Filmsequenzen, in denen unsere Helden gegen die Herren der Nacht antreten. Im Trailer bekommen wir auch einen kleinen Vorgeschmack auf den Revenant zu sehen, den gemunkelten achten Nightfarer oder spielbaren Charakter des Spiels.

Wir bekommen keinen ausführlichen Einblick in ihre Fähigkeiten, aber es scheint, dass sie Beschwörungen gebrauchen könnte, um sich im Kampf zu helfen. Die Spieler können sich selbst ein Bild von ihren Fähigkeiten machen, wenn Elden Ring: Nightreign am 30. Mai für Xbox, PlayStation und PC erscheint.