Elden Ring: Erdtree segnet euch erst nach der Veröffentlichung mit goldenem Raytracing-Licht

Fromsoftware und Bandai Namco wollten Elden Ring eigentlich schon im Januar veröffentlichen, allerdings war das Spiel in den Augen der Entwickler zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit für den Startschuss. Wenn ihr das Action-Rollenspiel morgen selbst beginnen könnt, wird die Update-Version 1.02.1 bereitstehen, die ein paar finale Anpassungen am Titel vornimmt.

In den aktuellen Patch-Notes erfahren wir, dass Textfehler in Übersetzungen, gelegentliche Aussetzer der Hintergrundmusik und leichte Performance-Einbußen mit der Launch-Version behoben werden konnten. Neben abschließendem Balancing konnten anscheinend auch einige Probleme identifiziert werden, die dazu führen können, dass NPC-Events nicht wie beabsichtigt ausgelöst wurden. Version 1.02.1 dürfte also dabei helfen, dass euer Abenteuer in den Weiten des Zwischenlandes etwas reibungsloser verläuft.

Bandai Namco informiert uns außerdem darüber, dass Elden Ring in Zukunft Raytracing-Unterstützung erhalten wird. Genaueres ist momentan noch nicht bekannt, da die Implementation des Grafik-Features erst in einem kommenden Update konkreter detailliert werden soll. Die schönen Panoramen des Spiels werden davon ganz sicher profitieren.