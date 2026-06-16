'El Niño', das sich über den Pazifik ausbreitet, dürfte das stärkste Wetterphänomen der letzten 70 Jahre sein

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Die Oberflächentemperatur des tropischen Pazifiks ist gestiegen und hat die Schwellenwerte des Wetterphänomens El Niño überschritten, das in Asien und Ozeanien Perioden extremer Dürre verursacht. Dies wäre besonders besorgniserregend im Fall Australiens, eines der weltweit größten Exporteure von Weizen, Zucker und Rindfleisch in der am dichtesten besiedelten Region der Welt. Ein El-Niño-Ereignis fand bereits 2015 und 2016 statt, verursachte eine weitverbreitete Dürre und eine sinkende Getreideproduktion, doch dieses Ereignis, das nun beginnt, wird laut Prognosemodellen voraussichtlich das stärkste seit 1950 sein.

Das Australian Bureau of Meteorology berichtete in einer Erklärung (berichtet von Reuters), dass "Prognosen auf ein starkes bis sehr starkes El-Niño-Ereignis hindeuten, basierend auf dem Ausmaß der Erwärmung im zentraltropischen Pazifik. Etwa die Hälfte der Modelle deutet darauf hin, dass dieses Ereignis einen Höhepunkt erreichen könnte, der zu den höchsten seit 1950 beobachtet wurde."