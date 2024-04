HQ

Es gibt nur wenige Spiele, auf die ich mich jemals so sehr gefreut habe wie Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Suikoden II ist meiner Meinung nach das beste Spiel, das je gemacht wurde, und als bekannt wurde, dass ein Haufen alter Entwickler der Serie eine spirituelle Fortsetzung machen würde, wurde mir innerlich ganz warm. Es war wie Weihnachten, zumal Konami die Existenz der Serie völlig vergessen zu haben scheint.

Es gibt viele denkwürdige Charaktere. Mein Favorit ist der Landhai Yuferius.

Und es gab überhaupt keinen Zweifel, woher die Inspiration kam, als ich mich zum ersten Mal hinsetzte, um die Reise zu genießen. Eine Reise, die um ihrer selbst willen ein etwas langsamer Start war, was mehr mit mir persönlich zu tun hatte als mit der Qualität des Spiels. Der Start ist langsam und es dauert etwa acht Stunden, bis tatsächlich etwas Interessantes passiert. Während dieser Zeit fing ich an, kleine Dinge zu finden, die mir nicht gefielen, vor allem, weil ich es immer mit Suikoden II verglichen habe. Als ich diesen Gedanken losließ und das Spiel als das nahm, was es ist, ein eigenes Spiel, wurde es stattdessen eine sehr schöne Reise.

Die Kämpfe sind im klassischen JRPG-Stil gehalten.

Nowa, ein kleiner Junge aus einem kleinen Dorf (was sonst?), ist gerade bei The Watch angekommen, einer kleinen Gruppe, die einer Miliz ähnelt. Es dauert nicht lange, bis er zu einer Schlüsselfigur wird, wenn es darum geht, die Welt zu retten, und zwar in einer sehr japanischen Rollenspiel-Manier. Wenn du das Nebenspiel Eiyuden Chronicle: Rising gespielt hast, dessen Charaktere auch hier auftauchen, wird dir die Grundlage des Konflikts in Hundred Heroes nicht ganz unbekannt sein. Es geht um Rune Lenses, Dinge, die Menschen magische Eigenschaften verleihen. Und als die League of Nations, die eine Ansammlung guter Nationen ist, über eine sehr mächtige Rune stolpert, die Primal Lens genannt wird, sieht The Empire (wie alle Bösewichte genannt werden) ihre Chance, sie zu stehlen. Das führt natürlich zu einem Krieg, obwohl sich beide Seiten kürzlich über einen Friedensvertrag die Hand geschüttelt haben. Der Krieg beginnt mit einem Foulspiel des Antagonisten des Spiels, Dux Aldric, der eine Kopie von Luca Blight aus Suikoden II ist. Leider ist eines der wenigen Probleme, die ich mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes habe, dass Aldric bei weitem nicht so böse ist, wie ich denke, dass die Entwickler ihn haben wollten. Während Luca Blight Städte niederbrennt, die Einwohner Schweine zum Leben imitieren lässt und sie dann niedermäht, macht Aldric all seine schrecklichen Dinge außerhalb des Bildschirms. Er macht wirklich, wirklich schlimme Dinge, aber wir bekommen sie nie zu sehen, was das Gefühl nimmt, dass er ein großer, starker, gefährlicher Wahnsinniger sein soll.

Leider ist der Bösewicht des Spiels nicht schlimm genug. All die schlechten Dinge passieren außerhalb des Bildschirms.

Der Krieg ist in vollem Gange und Nowa ist irgendwie zur Anführerin der gesamten Allianz geworden, deren Basis nun eine verlassene Festung ist. Um es noch einmal mit Suikoden II zu vergleichen: Dies ist der Ort, an dem du dich mit Upgrades aufbaust, indem du Leute rekrutierst, von Bergleuten über einen Koch bis hin zu jemandem, der Waffen verkauft. Diese Menschen sind es, die der Titel des Spiels Hundred Heroes impliziert. Es ist eine verrückte Anzahl von Charakteren, alle mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und gesprochenen Dialogen, und einige werden rekrutiert und können in Kämpfen eingesetzt werden, während andere rekrutiert werden, um der Stadt beim Wachstum zu helfen. Zusätzlich zu der gut geschriebenen Geschichte macht es fast süchtig, all die verschiedenen Charaktere in der Welt zu finden. Im Gegensatz zu dem Spiel, das ich immer als Referenz verwende, gibt es keinen Zeitdruck, wann verschiedene Charaktere aufeinandertreffen können. Einige tauchen zu einem späteren Zeitpunkt auf, aber sie bleiben dann dort, bis du getan hast, was sie wollen, bevor du eine Tasche für die Festung packst. Sie können alles brauchen, um ihnen bestimmte Materialien zu bringen, sie in einem Kampf zu besiegen oder einen bestimmten Charakter in deiner Gruppe zu haben. Dann gibt es andere, die sehr schwer zu entschlüsseln sind, mit denen ich zum Teil noch heute zu kämpfen habe.

Die Basis ist kein Fünf-Sterne-Hotel, aber mit ein paar Upgrades wird sie lebendiger und schöner.

Sobald du deine sechs Lieblingscharaktere und einen Support ausgewählt hast, der dir verschiedene Boni gibt, begibst du dich in Kämpfe, die klassische Rollenspiele sind. Die üblichen Angriffe und Verteidigungen gibt es natürlich, aber es gibt auch zwei verschiedene Arten von Magie. Eine davon sind die bereits erwähnten Runen, mit denen Charaktere entweder geboren werden oder in ihre Waffen oder Accessoires gehämmert werden. Dabei handelt es sich um magische Angriffe, die unterschiedlich viel SP kosten, und wenn der Charakter diese spezielle Art von Angriff nicht verwendet, füllt sich die Anzeige um einen Schritt bis maximal fünf, sodass du bessere Angriffe einsetzen kannst. Dann gibt es Charaktere, die tatsächlich auch normale Magie verwenden, und daher gibt es auch MP, von denen diese Angriffe eine gewisse Menge kosten.

Der Unterschied zu regulären rundenbasierten Spielen besteht darin, dass Sie alle Aktionen auf einmal auswählen müssen, bevor die gesamte Aktionsrunde gespielt wird. Das bedeutet, dass Sie besonders taktisch vorgehen müssen. Die Zugreihenfolge wird oben auf dem Bildschirm angezeigt, wenn du also vor dem nächsten gegnerischen Angriff Gesundheit wiederherstellen musst, musst du entweder Magie oder Heilung auf jemanden wirken, der sich in der Zugreihenfolge früher befindet als der Gegner. In ähnlicher Weise kannst du auch einfach angreifen und dann einen langsamen Heiler einsetzen, damit sich alle nach einem feindlichen Angriff besser fühlen, wenn du sicher bist, dass alle überleben werden. Ich würde nicht sagen, dass das Spiel auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hart ist, zumindest habe ich den Game-Over-Bildschirm noch nie gesehen, aber einer oder mehrere meiner Charaktere sind schon mehrmals in Kämpfen gestorben, vor allem, weil sie normalerweise nicht mehrere Treffer in derselben Runde überleben können.

Natürlich gibt es jede Menge Minispiele.

Was mir beim Spielen von Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes am meisten auffällt, ist, wie viel Liebe und Material die Entwickler Rabbit & Bear Studios für dieses Spiel haben. Alles begann mit einer Kickstarter -Kampagne, die alle Ziele zunichte machte. Sie haben sich für 60.000 aufgezeichnete Dialogzeilen entschieden, darunter alle rekrutierbaren Charaktere sowie nicht spielbare Charaktere in verschiedenen Szenen. Es gibt einen sehr starken Soundtrack und einen Look, der perfekt zu dieser Art von Spiel passt, sowie mehrere Minispiele wie Angeln, Kartenspiele, Beyblade (mit einem anderen Namen) und Kochduelle (ein persönlicher Favorit). Außerdem gibt es verschiedene Arten von Schlachten, wie z. B. groß angelegte Kriege auf Schlachtfeldern, bei denen Einheiten auf einem Rastermuster bewegt werden, und sogar Duelle, bei denen die beiden Möglichkeiten bestehen, einen Angriff anzugreifen oder zu kontern. Bei Duellen musst du auf den Dialog achten, denn wenn ein Gegner sagt: "Jetzt stirbst du!", musst du dich verteidigen, sonst verschwindet deine Gesundheit schneller, als du den Titel des Spiels aussprechen kannst.

Es gibt auch andere Arten von Kämpfen, z. B. auf großen Schlachtfeldern.

Dies ist zweifellos ein Spiel für eine Nischengruppe von Spielern, aber wenn Sie Game Pass haben, geben Sie ihm eine Chance, denn es ist tatsächlich vom ersten Tag an enthalten. Für alle von uns, die Spiele wie Suikoden, Breath of Fire, Chrono Trigger und andere ähnliche Spiele aus der Mitte der 90er Jahre geliebt haben, denke ich, dass ihr dieses Spiel sehr genießen werdet, da es eine Erinnerung an eine vergangene Ära in der Rollenspielgeschichte ist. Ich bezweifle, dass irgendein Spiel in der Lage sein wird, mit Suikoden II für mich mitzuhalten, aber mit Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes hat Rabbit & Bear Studios einen sehr guten Versuch unternommen, besonders für das erste Spiel des Studios. Das Tragischste ist, dass einer dieser Gründer, Yoshitaka Murayama, erst vor zwei Monaten verstorben ist, ohne dass sein Traum, dieses Spiel zu veröffentlichen, wahr geworden ist. Ich bin mir sicher, dass er sehr stolz auf dieses Spiel war, und er hatte jedes Recht dazu. Er half dabei, einen fantastischen Titel zu schreiben und zu produzieren.