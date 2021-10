Eine Woche vor der Veröffentlichung erreicht Age of Empires IV den Goldstatus

HQ

Die Entwickler von Relic Entertainment und World's Edge sprachen am Abend den Goldstatus für Age of Empires IV aus. Damit unterstreichen die zuständigen Instanzen, dass der Titel bereit für die Veröffentlichung sei. Das Strategiespiel erscheint schon am 28. Oktober, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die physischen Discs zwingend einen Day-1-Patch benötigen werden, um als fertiggestellt zu gelten. Diese Vermutung muss sich aber nicht bewahrheiten, da Microsoft die Meldung natürlich auch zurückgehalten haben kann, um die Aufmerksamkeit zu einem günstigeren Zeitpunkt auf das Spiel zu legen.