Eine weitere Folge der Gamereactor Show ist jetzt da!

HQ

The Gamereactor Show ist zurück! Die neunte Folge unseres Podcasts wurde jetzt veröffentlicht, und darin könnt ihr mich und Alex dabei erwischen, wie wir über die jüngsten PlayStation State of Play- und die Nintendo Direct-Übertragungen sprechen, in denen wir uns über unsere liebsten und am meisten erwarteten Ankündigungen unterhalten. Darüber hinaus unterhalten wir uns auch über die neuesten Spiele, die im September erscheinen werden, darunter Mortal Kombat 1, Lies of P und The Crew Motorfest.

Da es also viel zu plaudern gibt, können Sie die neueste Folge von The Gamereactor Show unten oder auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder Amazon Music/Audible sehen.