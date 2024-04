Eine weitere Disney-Parkfahrt wird verfilmt

HQ

Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Fahrgeschäften in Disney-Themenparks, die in der Vergangenheit verfilmt wurden. Die jüngsten Beispiele sind Haunted Mansion und Jungle Cruise, aber das bekannteste Beispiel ist zweifellos Pirates of the Caribbean. Nun soll sich ein weiterer in diese Liste einreihen.

Der Hollywood Reporter hat berichtet, dass die Verfilmung von Space Mountain voranschreitet und dass Josh Appelbaum und André Nemec (bekannt als Showrunner der Netflix-Adaption Cowboy Bebop und an Citadel auf Prime Video beteiligt) das Projekt leiten.

Da Space Mountain keine Kerngeschichte oder Charaktere hat, wird es wahrscheinlich ein leeres Blatt sein, wie diese Adaption angegangen wird. Es gibt weder ein Datum noch einen Zeitrahmen für die Veröffentlichung, also sollten wir wahrscheinlich nicht den Atem anhalten, wenn wir bald mehr darüber hören.

Dies kommt auch daher, dass die Tower of Terror -Fahrt auch verfilmt worden sein soll, mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle, aber dieses Projekt befindet sich schon seit langer Zeit in der Entwicklung und scheint noch nicht nennenswert zu sein.